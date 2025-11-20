Junta recuerda la importancia de lo que se vota y de con quién se vota

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a llamar a los grupos parlamentarios a reflexionar el sentido del voto a las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 que han registrado los cuatro grupos en la oposición ----Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos y Francisco Igea, por el Grupo Mixto--.

"El voto de hoy marcará el futuro de Castilla y León", ha defendido el portavoz de la Junta para añadir: "Cada uno de nosotros podrá decidir ese futuro". Fernández Carriedo ha hecho especial hincapié tanto en la importancia de lo que se vota en el pleno de hoy --que prospere o no la tramitación del presupuesto del próximo año-- como en la importancia de con quién se vota. "Lo que votamos y con quién compartimos el voto", ha remarcado.

El portavoz de la Junta ha pedido "una última reflexión" a los grupos parlamentarios a los que ha pedido también que consideren las consecuencias que se derivarán de esta sesión parlamentaria si prosperan las enmiendas a la totalidad de PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya!, Pablo Fernández y Francisco Igea que se votan en bloque.

Fernández Carriedo ha explicado que las personas de Castilla y León esperan de los políticos responsabilidad por lo que ha llamado también a aparcar los intereses de partido y a olvidarse "por un momento del escenario electoral" --las elecciones autonómicas tienen el 15 de marzo de 2026 como fecha límite--.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de lanzar un mensaje de colaboración al conjunto de la sociedad y a pensar en los trabajadores, en las empresas, en los agricultores, en los ganaderos, en los autónomos, en los jóvenes, en los mayores y en las familias de Castilla y León.

Carlos Fernández Carriedo ha pedido además que se de "una oportunidad" al debate de las enmiendas parciales --se registrarán mañana, viernes 21 de noviembre, de no prosperar la devolución de las cuentas--.

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda ha defendido también que la Junta de Castilla y León ha realizado una "importante labor de impulso" del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. "Hemos hecho lo que nos correspondía. Y es mucho lo que hemos avanzado en estos meses", ha aseverado para recordar que han presentado un presupuesto de 15.715,61 millones de euros, el "más elevado de la historia de la Comunidad".

En su defensa del proyecto de ley de presupuestos al inicio del pleno en el que se debaten las cuatro enmiendas de devolución, el consejero ha asegurado que la Junta ha incluido toda la información en detalle en los 20 tomos, con el desglose de todas las cuenta, y ha recordado que la pasada semana se ha debatido su contenido en las comparecencias de los diferentes consejeros ante la Comisión de Economía y Hacienda.

"Durante más de 45 horas se han podido aclarar dudas, aportar iniciativas, expresar opiniones y acercar posturas", ha destacado el consejero de Economía y Hacienda que ha recordado también que ha mantenido "reuniones específicas" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, "sin ninguna exclusión", en las que todas las partes han hecho "un significativo esfuerzo de diálogo", ha enfatizado.