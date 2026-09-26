La Junta refuerza su apoyo a las ferias de Muñana y Puerto Castilla en la provincia de Ávila - JCYL

ÁVILA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha reforzado su apoyo al sector agropecuario de la provincia de Ávila con el respaldo a dos de los certámenes vinculados al sector primario que se celebran estos días en la provincia: la XXXVIII Feria de Maquinaria Agrícola y Automoción, VII Feria Ganadera y XXIV Feria Agro-Alimentaria de Muñana, y la Feria Ganadera de San Miguel de Puerto Castilla.

Estos eventos han contado con la presencia de del director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, y del director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García.

La Administración autonómica refuerza su compromiso con este tipo de encuentros, que constituyen espacios de promoción de la actividad agraria y ganadera, de dinamización económica y de encuentro entre profesionales y empresas, pero también de escucha directa de las necesidades del sector.

Esta presencia territorial responde al compromiso del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de mantener una Administración cercana a los agricultores y ganaderos y de trasladar sus inquietudes a la acción de gobierno.

El apoyo de la Junta al sector se materializa tanto a través de la inversión y las ayudas como mediante el contacto directo con los profesionales para conocer sus necesidades y avanzar en soluciones que permitan mejorar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones.

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, ha participado en la inauguración de la XXXVIII Feria de Maquinaria Agrícola y Automoción, VII Feria Ganadera y XXIV Feria Agro-Alimentaria de Muñana, una de las citas más esperadas del calendario del sector primario de la provincia de Ávila.

El certamen constituye un escaparate de referencia para la actividad agraria y ganadera y reúne a destacadas marcas y empresas vinculadas a los sectores agroganadero, agroalimentario y de maquinaria agrícola, favoreciendo el intercambio comercial, la presentación de nuevas soluciones y el contacto directo entre profesionales.

RESPALDO AL SECTOR

Durante su participación, David González ha destacado que este respaldo al sector se enmarca en el rumbo definido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, basado en una idea clara: situar al agricultor y al ganadero en el centro de las decisiones públicas.

Una política orientada a la rentabilidad de las explotaciones, la incorporación de jóvenes, el agua, la sanidad, la innovación útil, la simplificación administrativa y una política ambiental que acompañe a quienes producen alimentos y riqueza en el medio rural, en lugar de imponer nuevas trabas a su actividad.

El objetivo último de estas actuaciones es generar las condiciones necesarias para que la actividad agraria tenga futuro y "para que vuelva a merecer la pena ser agricultor y ganadero en Castilla y León", para contribuir así al mantenimiento de la actividad económica, el empleo y los servicios en el medio rural.

En este sentido, el director general del ITACyL ha puesto de relieve que este planteamiento ya se traduce en decisiones concretas. Entre ellas, ha señalado el anticipo de alrededor de 600 millones de euros de las ayudas directas de la PAC correspondiente a 2026, que se ha producido en septiembre, antes que nunca, para facilitar liquidez a los profesionales del campo.

Asimismo, ha destacado la apuesta por la incorporación de jóvenes como uno de los pilares de la actuación de la Junta en esta legislatura.

En estos primeros cien días se han resuelto cerca de 900 expedientes de ayudas a la primera instalación y casi 300 planes de mejora, con un importe de 70 millones de euros concedidos, reforzando el relevo generacional y la modernización de las explotaciones.

A estas medidas se suma el trabajo desarrollado por la Consejería para aportar mayor transparencia a la cadena alimentaria y ofrecer información objetiva que permita conocer la realidad económica de las explotaciones, mediante la elaboración y presentación de estudios de costes de producción, entre ellos los correspondientes a la patata y a la uva de vinificación de las denominaciones de origen Rueda y Ribera del Duero.

APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA

Por su parte, el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García, ha asistido a la inauguración de la Feria Ganadera de San Miguel, en el municipio de Puerto Castilla, un encuentro que combina la muestra de ganado con actividades como mercadillo, charlas, exhibición canina y degustaciones.

La presencia de la Junta en este certamen supone un nuevo respaldo a la ganadería extensiva y a las razas autóctonas, sectores que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la actividad económica y social del medio rural y en la conservación del patrimonio genético ligado al territorio.

En este ámbito, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha impulsado una convocatoria de ayudas destinada al fomento de las razas puras, con el objetivo de incorporar a más razas y asociaciones a estas líneas de apoyo, incluida la raza de lidia, por su importancia como patrimonio genético, cultural y económico vinculado a la dehesa y a la actividad de numerosas comarcas de Castilla y León.

Durante su visita, Juan José García ha mantenido encuentros con ganaderos de la zona para escuchar de primera mano sus peticiones y trasladar las principales actuaciones que está desarrollando la Junta en materia de sanidad animal.

Entre ellas, ha destacado el incremento de los muestreos sobre fauna silvestre y las actuaciones de prevención y control frente a riesgos sanitarios como la brucelosis y la lengua azul.

El director general ha informado igualmente sobre la iniciación de la modificación de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, un proceso que busca mantener todas las garantías sanitarias al tiempo que se eliminan cargas administrativas innecesarias y se refuerza el papel de los veterinarios habilitados, otorgando una mayor capacidad de decisión al ganadero dentro del marco legal establecido.

A ello se suma la puesta en marcha de la Unidad de Emergencias Sanitarias Veterinarias, concebida para mejorar la capacidad de respuesta de la Administración y permitir una intervención rápida ante focos y emergencias zoosanitarias.

De esta forma, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental avanza en una política sanitaria basada en la prevención, la anticipación y la respuesta rápida, con el objetivo de compatibilizar la máxima seguridad sanitaria con una reducción de las cargas burocráticas que no aportan valor a la actividad profesional.

La presencia de los dos directores generales en estos certámenes de la provincia de Ávila refleja así una misma forma de entender la acción de la Junta: apoyo a los sectores productivos, cercanía a los profesionales y escucha activa para que las necesidades trasladadas por agricultores y ganaderos puedan incorporarse al diseño y ejecución de las políticas públicas.

Esta línea de actuación forma parte del compromiso del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, y de la Junta de Castilla y León con un sector agrario profesional, rentable e innovador, pero también con una Administración más cercana, menos burocrática y centrada en resolver los problemas reales de quienes viven y trabajan en el campo.