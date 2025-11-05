La Junta refuerza el firme de la carretera entre Arévalo (Ávila) y la provincia de Segovia tras invertir 725.000 euros

ARÉVALO (ÁVILA), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha reforzado el firme de la carretera CL-605 que une Arévalo con la provincia de Segovia y mejora la seguridad en uno de los tramos más transitados de la provincia de Ávila.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado la conclusión de esta obra en una vía estratégica que conecta Segovia y Zamora y que constituye uno de los principales ejes de comunicación de la provincia en la que se han invertido algo más de 725.000 euros y que se ha llevado a cabo en un plazo de un mes y medio.

Durante su visita, el consejero ha destacado que "la Junta de Castilla y León sigue invirtiendo en el mantenimiento y mejora de nuestras carreteras para garantizar desplazamientos más seguros, cómodos y sostenibles, especialmente en aquellos tramos que soportan un alto volumen de tráfico, como este acceso a Arévalo, que registra cerca de 5.000 vehículos diarios".

Sanz Merino ha subrayado que estas actuaciones son una muestra del "compromiso" del Gobierno autonómico con el mantenimiento eficiente de las infraestructuras de la Comunidad, priorizando la conservación frente a la construcción nueva, porque la seguridad vial y el buen estado de las carreteras son esenciales para la cohesión social y económica del territorio".

"Invertir en la conservación de las carreteras es invertir en el futuro de nuestros pueblos y ciudades, facilitando la movilidad, el acceso a los servicios y la competitividad de nuestros sectores productivos", ha añadido.

INTERVENCIÓN EN ÁVILA

La obra ha consistido en la renovación del pavimento entre el límite provincial con Segovia y el final de la travesía de Arévalo (del punto kilométrico 51,330 al 56,575), mediante el fresado de las capas deterioradas y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente.

En el tramo comprendido entre la glorieta de enlace con la autovía A-6 y la travesía urbana, donde el tráfico se triplica, se ha empleado betún modificado con polímeros, que mejora la durabilidad y resistencia del firme frente al desgaste por tráfico pesado.

Las principales operaciones ejecutadas han incluido el fresado de 230.000 metros cuadrados de pavimento deteriorado, el extendido de 61.000 metros de riego de adherencia, la aplicación de 7.000 toneladas de mezcla bituminosa en caliente (3.425 con betún modificado) y el pintado de 18.000 metros de marcas longitudinales y 1.100 metros cuadrados de símbolos y pasos de peatones.

La actuación se enmarca en el Contrato de Servicios de Conservación de las Carreteras Autonómicas de Ávila (2024-2028), dotado con 13,1 millones de euros. Además, parte de la intervención se ha ejecutado sin coste adicional para la Administración, gracias a la mejora ofertada por la empresa adjudicataria.

La Junta ha recordado que las actuaciones previstas en materia de carreteras dentro del proyecto de presupuestos de 2026 en Ávila alcanzan los 7,95 millones de euros, un aumento de 2,41 millones de euros respecto a 2024. De esta cuantía, 3,28 millones es para consevación, 569.259 euros para señalización vertical y horizontal, la mejora de plataforma y firme de la AV-915 entre Sotillo de la Adrada a Castilla La Mancha por tres millones de euros y el refuerzo y renovación de firme de la CL-505 en la Cañada a Madrid (330.000 euros) y la CL-605 entre Madrigal de las Altas Torres a Salamanca (250.000 euros). A esto se suman 500.000 euros de gastos desconcentrados.