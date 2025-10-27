La Junta registrará mañana el proyecto de las cuentas 2026 por segunda vez

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León registrará este martes, 28 de octubre, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 para su tramitación parlamentaria por segunda vez, tras ser convalidado en el Consejo de Gobierno Extraordinario de hoy, una vez aprobado el techo de gasto no financiero, por un lado, y con la incorporación de la Sección 20 --corresponde a las Cortes y a las instituciones propias de la Comunidad--, por otro.

De este modo, la Junta volverá a registrar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad que presentó el pasado 14 de octubre y llevó un día después al Parlamento para su tramitación parlamentaria, fase que fue tumbada el martes 21 por la Mesa de las Cortes en base a un informe de los Servicios Jurídicos por haberse presentado antes de la aprobación del techo de gasto financiero --salió adelante en el pleno del 22 de octubre-- y sin el visto bueno del Órgano de gobierno del Parlamento a la Sección 20, que finalmente salió adelante el jueves 23.

Esa inadmisión a trámite del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad derivó en una situación inédita en Castilla y León que ha obligado a la Junta a tener que volver a aprobar --hoy-- y a registrar --mañana-- las cuentas de 2026 una vez aprobado el citado techo de gasto no financiero y tras el visto bueno de la Mesa de las Cortes a la Sección 20 que acordó dos ajustes a la baja de algo más de 200.000 euros.

El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró el pasado martes, el mismo día de la no admisión de la tramitación de las cuentas por parte de la Mesa de las Cortes, que su Gobierno llevaría el proyecto al Parlamento "cuantas veces" fueran necesarias, lo que se materializará este martes tras la reunión hoy del Consejo de Gobierno Extraordinario que ha convalidado el Acuerdo de la Junta de 14 de octubre con los ajustes precisos.

Tras el registro de nuevo del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 se tendrá que volver a reunir la Mesa de las Cortes para analizar otra vez la tramitación de las cuentas, y una vez salga adelante esa tramitación tiene que haber otra reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces para modificar en este caso el calendario legislativo aprobado en septiembre ya que los presupuestos "siempre tienen prioridad sobre cualquier otra cuestión".

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, aseguró el jueves que tanto la Letrada Mayor como los servicios jurídicos están trabajando para elaborar el calendario de las sesiones que tiene que haber --comisiones para las comparecencias de los consejeros y plenos de las enmiendas a la totalidad y parciales-- que tiene que ser aprobado por la Mesa y por la Junta de Portavoces.