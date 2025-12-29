La Junta regula las nuevas prestaciones para el grado III+ creado para personas con ELA

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este lunes una orden para adaptar su normativa autonómica al nuevo grado III+ de dependencia extrema, creado para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, y regular las prestaciones económicas específicas ligadas a ayuda a domicilio y asistencia personal.

La nueva orden modifica el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, con el fin de concretar en el ámbito autonómico las condiciones del reconocimiento y cuantía de las prestaciones asociadas al grado III+.

El cambio normativo da cumplimiento en la Comunidad al Real Decreto-ley en el que se introdujo a nivel estatal el nuevo grado III+ de dependencia extrema para personas con grado III que padecen ELA en fase avanzada o enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, con necesidad de cuidados continuos para actividades básicas de la vida diaria y apoyos por problemas respiratorios y disfagia.

Entre las principales novedades, la orden regula la aplicación indistinta de las dos prestaciones económicas previstas para el grado III+ (prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y prestación de asistencia personal), fija fórmulas específicas para determinar la cuantía mensual y el porcentaje de gasto a abonar por la Administración, e incorpora un nuevo indicador de referencia con una cuantía mínima de 4.930 euros al mes para ayuda a domicilio o asistencia personal y un máximo de 9.859 euros.

La norma prevé, además, que las personas con grado III+ que no utilicen la prestación económica específica puedan acceder al resto de prestaciones del catálogo en las mismas condiciones que quienes tienen grado III, establece un régimen transitorio para pacientes con ELA avanzada ya atendidos en proyectos específicos de alta intensidad y adapta la composición del órgano de valoración encargado del dictamen técnico del nuevo grado.