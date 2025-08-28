La Junta remite a las declaraciones "clarificadoras" de Quiñones en el caso del macrovertedero en León

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido a las declaraciones "suficientemente clarificadoras" del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre la autorización de un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que presuntamente figura como directivo su hijo.

Cuestionado al respecto, Fernández Carriedo ha defendido que el consejero ya dio explicaciones en la información publicada por Ileon.com, donde asegura que su hijo se desvinculó hace más de un año del conglomerado.

Asimismo, ha remitido a las declaraciones del empresario Macario Fernández, administrador de la sociedad promotora del proyecto, quien señala que las cuestiones en las que intervino el hijo de Suárez-Quiñones dentro de la firma, no tuvieron "nada que ver con las decisiones a favor o en contra que haya tenido el consejero" respecto al macrovertedero.

En este contexto, Fernández Carriedo ha destacado que los miembros de la Junta están "sometidos al escrutinio y debate público", y "obligados a ofrecer transparencia e información". "Tenemos servicios habilitados para esta finalidad. Naturalmente, tienen capacidad de actuación libre, si lo estiman oportuno en su ámbito, sin ningún tipo de condicionante que les podamos establecer", ha agregado por otro lado, cuestionado por si el caso sería revisado por la Comisión de Ética Pública de la Junta.