La Junta repartirá 1.200 pantallas interactivas a colectivos de mayores para promover su autonomía y combatir la soledad

Entrega de pantallas por parte de Mañueco - EUROPA PERSS

LA LASTRILLA (SEGOVIA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado un protocolo por el que el Ejecutivo autonómico repartirá 1.200 pantallas interactivas entre asociaciones de jubilados y centros de asistencia a mayores gestionados por la Junta, para combatir la soledad no deseada y facilitar a los usuarios mayores el acceso a actividades, convivencia y consultas, con un importe de 3 millones de euros.

"El esfuerzo va a facilitar la oferta de actividades y la facilidad para la participación, para acceder a la información y para mejorar el entretenimiento, el ocio, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva", ha explicado el presidente, que ha recordado que la iniciativa beneficia a "634.000 personas mayores de 65 años de la Comunidad, con 135.000 de ellos asociados a las asociaciones por toda Castilla y León".

Las pantallas interactivas son de gran tamaño (75 pulgadas), de las que 1.118 se destinarán a los locales de asociaciones de jubilados y las otras 82, en los centros de día y residencias de mayores gestionados por la Junta, además el contenido y uso de las pantallas es muy intuitivo.

El proyecto, según ha subrayado Mañueco es una "apuesta por la vanguardia en la tecnología, para la prestación de los servicios a los mayores, en lugares que son verdaderos puntos de reunión social en cualquier pueblo de Castilla y León".

La firma del protocolo ha tenido lugar en el Centro Social del pueblo de La Lastrilla, y su alcaldesa, Elisabet Lázaro, ha destacado que ésta es "una nueva forma de tender la mano, de acompañar a los mayores, para que puedan disfrutar de más actividades físicas, entretenimiento y estimulación cognitiva y disfruten de un envejecimiento activo y saludable".

En representación de las asociaciones de mayores de la Comunidad ha firmado el protocolo el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Segovia, Pedro Rojo, que ha agradecido a las administraciones las ayudas para hacer "más fácil" y accesible el día a día de sus asociados y de toda la población mayor de la comunidad castellano y leonesa.

Junto a Fernández Mañueco, Pedro Rojo y la alcaldesa de La Lastrilla han estado presentes el presidente de la Diputación de Segovia, a su vez diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente; la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, Azucena Suárez, y la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco.

El acto ha concluido con una prueba del uso de las pantallas interactivas y el presidente Mañueco ha charlado con usuarios de la asociación de Alzheimer AFA Salamanca, para mostrar la conectividad que la nueva tecnología permite entre entidades, centros y usuarios.