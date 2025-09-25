La Junta respalda económicamente el 'I Congreso de vivienda: la vivienda como derecho fundamental'

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación de 15.000 euros destinada a la concesión directa de una subvención a la Fundación para la Magistratura para cofinanciar el desarrollo y gestión del 'I Congreso de vivienda: la vivienda como derecho fundamental' que se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 en Valladolid.

La Fundación para la Magistratura nace en el año 2002 con el objetivo de dar una mayor amplitud y campo a las actividades de la Asociación Profesional de la Magistratura entre cuyas funciones se encuentra velar por la independencia, autonomía y prestigio del poder judicial.

De este modo, la Fundación contempla la firma de convenios y acuerdos con otras instituciones con fines formativos, de búsqueda de foros de debate y, en su caso, intentar colaborar en la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la Administración de Justicia y al derecho en general en sus distintas ramas.

Los fines estatutarios de la Fundación para la Magistratura son la salvaguarda de la independencia del Poder Judicial como condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos y libertades de la persona, la salvaguarda de la posición constitucional y moral del Poder Judicial, la divulgación, ampliación y perfeccionamiento de los conocimientos de la Sociedad sobre el Poder Judicial, así como ampliar y perfeccionar los conocimientos y la cultura de los Jueces y Magistrados, particularmente en lo que respecta a los ámbitos social y económico.

Todo ello se realiza en defensa y beneficio de los intereses generales, el estudio en común de ciertos problemas jurídicos, a fin de llegar, tanto en interés general como en el de las comunidades regionales o universales, a una mejor solución de los mismos y la emisión de los dictámenes jurídicos que le encomienden la asociación fundadora o las entidades con las que colabore para la consecución de sus fines o los que decida con este mismo fin su Patronato.

En el marco de lo anteriormente indicado, la Consejería de Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Fundación para la Magistratura han suscrito un convenio en materia de formación para la celebración del I Congreso de vivienda bajo el lema 'la vivienda como derecho fundamental', organizado por la Fundación y la Asociación Profesional de la Magistratura, que establece la cofinanciación de la Consejería mediante una aportación económica a la citada Fundación por importe de 15.000 euros, destinados a sufragar los costes de desarrollo y gestión del citado congreso.