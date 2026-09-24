La Junta respalda un nuevo espacio para impulsar la gastronomía serrana y el desarrollo rural en Sequeros (Salamanca) - JCYL

SALAMANCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia, ha participado esta tarde en la localidad salmantina de Sequeros en el acto de presentación de 'Tesela parte de un todo', una iniciativa concebida como restaurante-escuela-laboratorio que tiene entre sus objetivos impulsar el aprendizaje, el liderazgo social y el desarrollo rural a partir de los recursos naturales, culturales y gastronómicos de la Sierra de Francia.

El proyecto se integra en el Centro Alma, difusor de la gastronomía serrana y recepción de visitantes, una actuación promovida por el Ayuntamiento de Sequeros que ha contado con el respaldo de la Junta, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, mediante una subvención de 177.679 euros concedida en el marco de la convocatoria destinada a entidades locales de menos de 20.000 habitantes para financiar proyectos de interés turístico regional y de mejora de la señalización de los recursos turísticos.

La actuación ha permitido la rehabilitación y ampliación de un inmueble existente, hasta alcanzar una superficie construida de 343,22 metros cuadrados, así como la creación de una cocina de más de 150 metros cuadrados, distribuida en diferentes espacios y equipada para el desarrollo de actividades de formación y restauración.

La inversión total ejecutada y justificada por el Ayuntamiento asciende a 255.744 euros, con una aportación municipal de 78.065 euros.

El Centro Alma nace con una vocación que trasciende la prestación de un servicio hostelero. Su finalidad es convertir la gastronomía serrana en un recurso de conocimiento, formación, promoción turística y dinamización territorial, para favorecer al mismo tiempo la recepción de visitantes y la difusión de los valores culturales y naturales de la Sierra de Francia.

En este marco, 'Tesela* parte de un todo' plantea un modelo en el que gastronomía, aprendizaje y territorio se relacionan para generar nuevas oportunidades vinculadas al medio rural.

El espacio está concebido para contribuir a la formación en el ámbito de la hostelería, poner en valor los productos y conocimientos gastronómicos de la comarca y favorecer el conocimiento de los recursos culturales y naturales del entorno.

La iniciativa responde así a uno de los objetivos de la política turística de la Junta de Castilla y León: reforzar la capacidad de los recursos locales para generar actividad turística durante todo el año, diversificar la oferta y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios rurales.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destaca el valor de proyectos que, como el desarrollado en Sequeros, integran la actividad turística con los recursos propios del territorio y generan espacios capaces de atraer visitantes, transmitir conocimiento y crear nuevas oportunidades vinculadas al medio rural.

La puesta en marcha de este proyecto supone, de este modo, un nuevo paso en la consolidación de Sequeros y de la Sierra de Francia como un territorio en el que gastronomía, patrimonio, naturaleza, formación y turismo forman parte de una misma estrategia de dinamización y puesta en valor de los recursos locales.