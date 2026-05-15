La Junta retrasa al 15 de junio el inicio de la remodelación de la Cuesta de los Hoyos de Segovia

El consejero de Movilidad, Sanz Merino (centro), con el alcalde Mazarías y miembros de la Junta y el Ayuntamiento, ante las obras de Consolidación del talud de Los Hoyos - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha anunciado que se retrasa al 15 de junio el inicio de preparativos para las obras de remodelación de la Cuesta de los Hoyos, que obligarán a cortar esta vía urbana, propiedad de la Junta, durante los tres meses de verano.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha anunciado este aplazamiento, que ha justificado por la mala climatología de los primeros meses del año --se preveía poder comenzar a preparar la obra entre febrero y marzo-- y a la coincidencia de las obras en la Puerta de San Cebrián, por parte del Ayuntamiento, que si coincidieran con el corte obligado de Los Hoyso "provocarían en cierra de los dos accesos a la parte vieja de la ciudad".

El consejero ha recordado detalles del proyecto de reforma integral de la Cuesta de los Hoyos de Segovia, actuación enmarcada en el convenio de travesías suscrito con el Ayuntamiento y dotada con un presupuesto de 700.000 euros.

Las obras se desarrollarán en seis fases a lo largo del verano y obligarán al corte del tráfico durante un periodo estimado de tres meses a partir del próximo 15 de junio.

Sanz Merino ha visitado con el alcalde de Segovia, José Mazarías, las obras urgentes de consolidación de taludes que se han realizado durante el mes de abril en esta Cuesta de los Hoyos, una intervención que se ha tenido que adelantar al surgir fisuras y riesgo de desprendimientos, provocados por las lluvias de los meses de febrero y marzo, que han trastocado el orden de las fases, adelantando la instalación de mallas y anclajes que aportan seguridad en un talud de roca caliza al que afecta la climatología de Segovia y que con esta intervención de mallado "ofrece seguridad al tráfico devehículos y a las personas".

El consejero ha explicado que la geología ha condicionado el calendario y ha obligado a una inversión previa de 50.000 euros para la consolidación de los taludes en cinco puntos, un trabajo que no estaba inicialmente incluido en la obra general.

La decisión de posponer el inicio de los trabajos al verano responde tanto a las obras del Ayuntamiento en la Puerta de San Cebrián como a que en la época estival "se reduce el tráfico inducido por la actividad escolar y se minimiza así el impacto sobre la movilidad urbana".

SOBRE LA INTERVENCIÓN

La señalización de obra quedará instalada el 15 de junio en cuatro puntos: la glorieta de la Comisaría de Policía Nacional, la glorieta de San Pedro de Abanto, la entrada de San Marcos y la glorieta de La Seca. La jefa del Servicio de Movilidad de Segovia, Eva Martínez, ha detallado la secuencia de actuaciones.

La primera fase contempla el saneamiento de los tramos de adoquín en mal estado, que serán levantados y hormigonados antes de proceder al resto de los trabajos.

La segunda afrontará la demolición y reconstrucción de las cunetas, que pasarán a ser de hormigón lavado con piedra, en consonancia con el tratamiento aplicado en el Paseo de Santo Domingo.

La tercera se centrará en los drenajes, y la cuarta abordará la retirada de los balizadores existentes en las aceras y la reposición de los tramos deteriorados, con el objetivo de ganar funcionalidad en una calzada cuya acera, de metro y medio de ancho, queda actualmente reducida por los elementos instalados.

La quinta fase corresponde al extendido de mezcla bituminosa drenante, el mismo material empleado en el Paseo de Santo Domingo, que ha de mejorar la adherencia en una vía caracterizada por su humedad.

En paralelo, la Junta trabaja con el ayuntamiento para reducir el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora y señalizar con especial énfasis los dos puntos de mayor siniestralidad, ambos ubicados en zonas de curva con pavimento deslizante.

La fase final incluirá la adecuación de los espacios residuales con mobiliario urbano -bancos, papeleras y barandillas-, la sustitución de los balizadores por barreras de protección y el repintado de la barandilla existente, actualmente en estado de deterioro.