La Junta sitúa en 49,2 céntimos el coste medio referencial de producción del litro de leche de vaca en CyL

Pino, durante su visita a una explotación ganadera. - JCYL

PALENCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental estima en 49,2 céntimos por litro --47,79 euros por cada cien kilos de leche corregida por sólidos (SCM)-- el coste económico medio "referencial" de producción en la Comunidad.

Así lo ha señalado el consejero del área, Joaquín Antonio Pino, en Palencia donde ha presentado el 'Estudio sobre los costes de la leche de vaca en Castilla y León' y donde ha detallado que, los 47,79 euros, 28,06 corresponden a la alimentación del ganado, lo que representa aproximadamente el 58,7 por ciento del gasto total, mientras que la mano de obra asalariada y del propio titular supone otro 20 por ciento.

El documento constata un incremento significativo en el precio de las raciones alimenticias durante 2026, al pasar de 240,14 euros por tonelada en las semanas uno a 17 del ejercicio a 268,14 euros por tonelada entre las semanas 40 y 44, lo que supone un aumento del 11,66 por ciento y se sitúa un 14,45 por ciento por encima del coste registrado en el mismo periodo de 2025.

A esta evolución se suma el descenso del precio percibido por los productores que, según los datos declarados en Infolac, ha bajado de 55,7 céntimos por litro en enero a 48,7 céntimos en septiembre, lo que representa una caída del 12,6 por ciento desde comienzos de año y estrecha los márgenes económicos de las explotaciones.

El informe contempla diferentes modelos de granja en función de factores como su dimensión, la productividad por vaca, la superficie disponible, la producción propia o adquisición de alimentos y el tipo de mano de obra, por lo que los 47,79 euros constituyen una "referencia económica" autonómica y no un coste "uniforme" aplicable a todas las explotaciones.

Unas cifras, ha detallado, que despiertan "gran preocupación" y que justifican que se haga público este estudio porque, en sus palabras, lo que quieren es "prevenir y alertar" del "ajuste de márgenes". "Las explotaciones de vacuno de leche son fundamentales para mantener la soberanía alimentaria del país y, por lo tanto, lo que quiere esta Consejería es fortalecer el sector y ampliarlo, no que vaya menos. Y para eso hace falta tener rentabilidad", ha resumido.

Asimismo, el responsable del departamento ha indicado que este estudio permite disponer de una herramienta "objetiva" para orientar las actuaciones dirigidas a favorecer la continuidad de las granjas viables, labor que se complementa con el seguimiento de la cadena alimentaria y las relaciones comerciales, así como con medidas para reducir cargas administrativas, impulsar la modernización y mejorar la eficiencia productiva del sector lácteo.

"La Consejería va a estar vigilante para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, con los controles, con las inspecciones, y aquellos que estén incumpliendo la ley serán sancionados con toda contundencia", ha finalizado.