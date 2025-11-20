La Junta subvenciona con 315.000 euros actividades de promoción en centros de iniciativas turísticas

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a una subvención de 315.000 euros a la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas (Fecitcal) para financiar actividades de promoción turística, así como de coordinación, digitalización y colaboración con los 47 centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León y la federación.

El objetivo de estas actuaciones es apoyar las iniciativas que estos centros desarrollan en el medio rural para mantener el sector turístico como uno de los ejes fundamentales de la economía de Castilla y León.

Entre ellas destacan la organización del Día del Turismo en Castilla y León y del Día de los Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León 2026. Las actividades objeto de esta ayuda deben desarrollarse entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

Las actividades subvencionables serán, entre otras, el mantenimiento de oficinas y puntos de información turística; edición de materiales, folletos promocionales y guías turísticas; edición de boletines informativos; campañas informativas y promocionales en medios de comunicación; señalización de monumentos dentro de los cascos urbanos; acondicionamiento y señalización de rutas; organización de rutas de senderismo guiadas y participación en ferias de turismo (FITUR, INTUR y ferias locales).

De la misma forma, se subvencionará la organización y participación en jornadas y ferias gastronómicas, de productos y de artesanía local, así como de concursos fotográficos, literarios, de pintura, gastronómicos o juegos tradicionales entre otros. También se podrán acoger a esta subvención la participación en las fiestas locales y romerías, la organización de mercados tradicionales, exposiciones de pintura, fotográficas y ciclos musicales entre otros, así como la organización y participación en actividades deportivas y el diseño y edición de páginas web.