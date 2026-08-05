La Junta suma 90 localidades de Ávila, León, Segovia y Soria al listado de beneficiarios de ayudas por fuego

Tierra quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Fornillos de Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha ampliado la relación de poblaciones incluidas en el plan de recuperación por los incendios forestales de este verano con la incorporación de 90 localidades pertenecientes a 23 municipios de las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora -de las que 34 corresponden a evacuaciones en 15 términos municipales y 56 a zonas afectadas en 19 municipios-.

Estos municipios se se suman a los 46 núcleos evacuados en Ávila, León y Segovia que el Ejecutivo autonómico aprobó la semana pasada, según recoge la resolución de la Vicepresidencia Segunda publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En concreto, la orden ha incorporado en el listado de evacuación un total de 34 localidades de 15 municipios. Por provincias, Zamora cuenta con cinco municipios y 16 núcleos evacuados: Fariza (Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera y Zafara), Villar del Buey (Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pasariegos, Pinilla de Fermoselle y Villar del Buey), Argañín (Argañín), Fermoselle (Fermoselle) y Muga de Sayago (Muga de Sayago).

En León, la resolución incluye seis municipios y 13 núcleos evacuados: Vega de Espinareda (Moreda, San Martín de Moreda, San Pedro de Olleros y Valle de Finolledo), Vegas del Condado (Castro del Condado, Santa María del Monte del Condado y Urbanización Montesol. Santa María del Monte del Condado), Toreno (Pradilla y Valdelaloba), Valdesamario (La Utrera y Valdesamario. Barrio de La Velilla), Santa Colomba de Curueño (Barrillos) y Villafranca del Bierzo (Prado de la Somoza).

Por su parte, Ávila contabiliza tres municipios y cuatro núcleos evacuados: Cebreros (Quexigal y Santa Leonor), El Barraco (Camping municipal) y La Adrada (La Picota y edificaciones colindantes). La lista de evacuados la completa Segovia con el municipio de Caballar y la localidad de Pavía.

Asimismo, el Gobierno autonómico ha añadido 56 localidades repartidas en 19 municipios al listado general de zonas afectadas a efectos de concesión de ayudas de recuperación. En este bloque se integran los municipios leoneses de Congosto (Congosto), Magaz de Cepeda (Porqueros y Zacos), Quintana del Castillo (Escuredo, San Feliz de las Lavanderas y Villarmeriel), Riello (Campo la Lomba y Santibáñez de la Lomba), Trabadelo (Pradela y Sotelo) y Villaquilambre (Navatejera), junto a los abulenses de Las Navas del Marqués (Las Navas del Marqués) y Navalmoral de la Sierra (Navalmoral de la Sierra), además de las localidades citadas en el apartado de evacuaciones de Ávila, León y Zamora.