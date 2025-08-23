La Junta suministra más de 900 toneladas de alimentos a 74 ganaderías por los incendios

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en los últimos siete días el suministro de más de 922.000 kilogramos de paja, forraje y pienso destinados a 74 ganaderías de la Comunidad afectadas por los incendios, principalmente en las provincias de León, con 38 explotaciones, y Zamora, con 29.

La medida, activada el pasado 14 de agosto hasta el 30 de septiembre, ha permitido trasladar hasta el momento 55 camiones de alimentos a las zonas más afectadas, con más de 10.800 animales atendidos hasta el viernes, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En paralelo, la Consejería trabaja para que la ayuda llegue en los próximos días a nuevos ganaderos, con criterios de prioridad establecidos en función de las necesidades expresadas por los propios afectados.

El objetivo de la Junta de Castilla y León es que este servicio de "urgencia" esté disponible para todos los ganaderos que lo requieran, por lo que se ha hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales con el fin de coordinar y agilizar las entregas.

Por otro lado, en la reunión celebrada este viernes, 22 de agosto, entre los responsables de la Consejería y las Organizaciones Profesionales Agrarias se ha acordado mantener este servicio de suministro hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se pondrá en marcha una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada, que se modulará en función de la carga ganadera de cada explotación.