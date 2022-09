La Junta trabaja para que el presupuesto de 2023 esté aprobado cuando comience el año

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este lunes que su departamento trabaja para que los presupuestos generales de la Comunidad para 2023 estén aprobados "cuando comience el año" para que puedan estar en vigor, si bien ha insistido en que, a día de hoy, se mantienen algunas incógnitas, como las retribuciones de los empleados públicos.

"Estamos trabajando para que lo haya", ha aseverado Fernández Carriedo que, preguntado sobre si la Junta presentará el proyecto de presupuestos de la Comunidad antes del 15 de octubre, como marca el estatuto, lo ha condicionado a la necesidad de que se despejen algunas incógnitas, como conocer los presupuestos generales del Estado y la evolución de "algunos datos" que dependen del mismo para, a continuación, poder hablar del momento de presentación del de Castilla y León.

El consejero se ha pronunciado en el mismo sentido a la pregunta de si la Junta maneja alguna fecha concreta para presentar el techo de gasto no financiero que sustente las cuentas de 2023, y se ha limitado a afirmar que la pretensión del Gobierno autonómico es "tenerlo presentado".

"No lo sabemos todavía, vamos a ver de qué datos disponemos, qué datos se nos ofrecen y si se van resolviendo algunas de las incertidumbres que tenemos ante nosotros para determinar algunas cifras presupuestarias", ha admitido el consejero para reiterar que, en estos momentos, hay "algunas incertidumbres" en materia de "algunos ingresos por definir".

Dicho esto, ha asegurado que en el seno de la Junta de Castilla y León, conformada por PP y Vox, "hay un buen clima interno" y se ha comprometido a hacer el esfuerzo para llegar "a lo más que se pueda" en el reto de "poder tener un buen presupuesto" para la Comunidad con el que abordar los desafíos que se presentan para 2023, "que son bastantes", ha admitido.

Preguntado por las previsiones impositivas, el consejero de Economía y Hacienda ha recordado que Castilla y León viene de eliminar el año pasado Sucesiones y Donaciones a lo que ha añadido la "importante rebaja fiscal" anunciada y presentada ya en las Cortes, pero aún no aprobada por lo que ha pedido dar un margen de tiempo para sacar primero esta medida "antes de abordar nuevos desafíos".

"No será el único esfuerzo de rebaja fiscal que hagamos esta Legislatura, porque nosotros creemos en la reducción de impuestos, pero no vamos a anticipar más", ha concluido el consejero que ha aseverado que las rebajas fiscales que plantee la Junta se harán "siempre" escuchando a los ciudadanos y en función de la situación económica que se vive en cada circunstancia pero sin recurrir al decreto ley que, no permite el Parlamento autonómico, y que ha dejado "para otros gobiernos".