La Junta traslada al Consejo de Salud la tramitación del decreto para crear el registro de objetores al aborto

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha trasladado al Consejo Castellano y Leonés de la Salud la tramitación del proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad.

Con esta norma, la Junta cumple la previsión contenida en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

La Ley Orgánica referida reconoce el derecho de los profesionales sanitarios que intervienen directamente en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo al ejercicio de la objeción de conciencia.

En este sentido, se considera que el personal médico especialista en ginecología y obstetricia y anestesiología y reanimación, así como el personal titulado en enfermería y matronas pueden presentar su declaración de objeción de conciencia.

De esta manera, se entiende que el rechazo o la negativa a realizar esta intervención por razones de conciencia es una decisión individual de las personas profesionales sanitarias, que debe manifestarse con antelación y por escrito.