La Junta y Valdeavellano de Tera (Soria) renuevan su colaboración para fortalecer la formación de los empleados públicos

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la alcaldesa de la localidad soriana de Valdeavellano de Tera, Laura Prieto, renuevan su convenio de colaboración - JCYL

SORIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la alcaldesa de la localidad soriana de Valdeavellano de Tera, Laura Prieto, han suscrito un nuevo convenio para la gestión compartida del Centro de Formación, Cultura y Desarrollo Espacio Valdeavellano, con el objetivo de impulsar la formación de los empleados públicos y reforzar la cooperación entre administraciones.

El acuerdo, firmado en la Delegación Territorial en Soria, da continuidad a una colaboración que se mantiene desde hace dos décadas y que ha convertido a este centro, inaugurado en 2005, en un "referente" de la formación pública en Castilla y León, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Consejería de la Presidencia, a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), destina una financiación anual de 20.000 euros para garantizar el mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo de nuevas actividades formativas, tanto presenciales como virtuales.

A lo largo de la presente legislatura, la ECLAP ha organizado 15 cursos con 955 plazas, y hasta finales de 2025 se impartirán otros cinco, alcanzando un total de 20 cursos y 1.345 plazas.

El Espacio Valdeavellano dispone de modernas instalaciones que acogen una programación actualizada en materias como liderazgo, comunicación, gestión pública, inteligencia artificial o prevención de riesgos laborales.

Según ha destacado González Gago, la formación es una "prioridad estratégica" del Gobierno de Castilla y León, esencial para modernizar los servicios públicos, profesionalizar a los empleados públicos y avanzar en la cohesión territorial, especialmente en el medio rural.

En este sentido, este centro permite que la formación llegue más lejos, acercando la capacitación y el conocimiento a quienes trabajan directamente al servicio de los vecinos en el medio rural.

El convenio, firmado en presencia del director general de la Función Pública, Francisco Raedo, y de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, refuerza el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo del medio rural y la mejora de la Administración desde todos los territorios.

A este respecto, el consejero ha subrayado que desde un pequeño municipio como Valdeavellano de Tera, de algo más de 200 habitantes, se contribuye al desarrollo de toda la Comunidad y a la cohesión de Castilla y León.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la evaluación de los resultados.