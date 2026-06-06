La Junta vende a Agropal una parcela en Magaz de Pisuerga por 700.000 euros para un proyecto que creará diez empleos

PALENCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Icecyl, ha formalizado la operación de venta a Agropal una parcela en el polígono industrial de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga por un importe de 708.000 euros, donde desarrollará un proyecto que prevé crear diez empleos directos en la zona.

La superficie total de la parcela es de 38.590 metros cuadrados y el proyecto estará destinado al almacenamiento y elaboración de cereal, una iniciativa empresarial que conlleva una inversión asociada de cinco millones de euros, según ha especificado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta nueva adjudicación, el polígono industrial de Magaz de Pisuerga continúa con su crecimiento y ha comercializado ya prácticamente la mitad de su superficie disponible, concretamente el 48 por ciento.

Agropal, una cooperativa de primer grado fundada en 1971 en Palencia cuenta hoy con más de 8.000 socios agricultores y ganaderos de Castilla y León y Cantabria, y ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

El grupo cubre toda la cadena de valor alimentaria, desde la producción de materias primas hasta su transformación industrial y comercialización, y la Institución autonómica la describe como un "motor económico fundamental para fijar población en el medio rural".