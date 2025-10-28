La Junta vuelve a registrar las cuentas de 2026 a la espera de que la Mesa de las Cortes fije el calendario

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha vuelto a registrar este martes el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 tras la aprobación del techo de gasto no financiero y con el acuerdo del órgano de Gobierno del Parlamento a la Sección 20 y está a la espera ahora de que la Mesa de las Cortes de el visto bueno a la tramitación de las cuentas y fije el calendario que, como es habitual, tiene que comenzar con las comparecencias de los diez consejeros.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha registrado este martes el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma que fue convalidado ayer en el Consejo de Gobierno Extraordinario con los ajustes a la Sección 20 por algo más de 200.000 euros, el 0,00001 por ciento sobre un total del presupuesto en el que 99,99 por ciento del trabajo "ya estaba hecho".

Carlos Fernández Carriedo ha defendido al respecto la convalidación ayer por parte del Consejo de Gobierno Extraordinario del Acuerdo del 14 de octubre con el "pequeño cambio" en la Sección 20 que, según ha recordado, afecta a una pequeña parte de las cuentas.

El consejero de Economía y Hacienda ha vuelto a tender la mano de la Junta a todos los grupos y partidos con representación en las Cortes para poder sacar adelante las cuentas del próximo año, toda vez que la Comunidad Autónoma mantiene prorrogados los presupuestos de 2024.

"Primero explicar y luego acordar", ha explicado Fernández Carriedo que ha situado la negociación de la Junta con los grupos parlamentarios tras las comparecencias de los diez consejeros, como ya apuntó en su día el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Fernández Carriedo ha destacado por otro lado que la pasada semana fue "muy interesante" en términos del presupuesto ya que la Mesa de las Cortes llegó a un acuerdo unánime sobre el anteproyecto de la Sección 20 y porque un día antes salió adelante el techo de gasto no financierdo. "Estas dos condiciones son importantes y abren la posibilidad de pasar a las siguientes fases", ha aseverado.

"Vamos a trabajar con mano tendida para alcanzar ese objetivo pero lo que hemos conseguido hasta ahora es importante", ha insistido el titular de Economía y Hacienda que ha destacado la importancia de que se hayan aprobado los cuatro techos de gasto no financieros presentados a lo largo de esta legislatura. "Esto nos da seguridad y nos da estabilidad y confianza", ha destacado.

Finalmente, ha defendido el trabajo de la Junta de Castilla y León para dotar a la Comunidad Autónoma de un nuevo presupuesto para el que espera el acuerdo "más amplio posible" y ha zanjado: "Por nosotros no va a quedar".