Juran sus cargos tres nuevos jueces, destinados a Ávila, Palencia y Zamora, y aprobado el ascenso de una magistrada

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres jueces de la 74 promoción de la Carrera Judicial destinados en Castilla y León, concretamente en juzgados de las provincias de Ávila, Palencia y Zamora, han jurado este viernes sus cargos y han tomado posesión de los mismos ante la Sala de Gobierno del TSJCyL en el Palacio de Justicia de Burgos, mientras que una jueza ha ascendido a magistrada por el turno de antigüedad.

Según ha informado el TSJCyL en un comunicado recogido por Europa Press, la Comisión Permanente del CGPJ, en su reunión del pasado 12 de enero, nombró a Carmen Sánchez Rubio en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benavente (Plaza 2); a Javier López Luján en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Piedrahita (Plaza 1), con competencia en materia de Violencia sqbre la Mujer; y a Miriam Pérez Castañeda en las Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Palencia.

Por otro lado, según un reciente acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, se ha promovido a la categoria de magistrada a la jueza Elena Maria Rodriguez Puente, que actualmente sirve la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera de Pisuerga (Plaza 2), destino en el que continuará.

La presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha felicitado a los tres jueces de la 74ª promoción, les ha deseado "toda clase de éxitos" y les ha recordado que "la Constitución proclama que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; esa es la base de vuestra legitimidad y de vuestra responsabilidad".

Del Ser además ha destacado que "la función jurisdiccional se asienta sobre la independencia, la imparcialidad y el sometimiento exclusivo a la Ley". "La Justicia no es una tarea puramente técnica; exige prudencia, comprensión de la realidad social y sensibilidad hacia las personas que acuden a los tribunales", ha enfatizado.

La presidenta también ha querido dar la enhorabuena a la nueva magistrada y ha señalado que "el ascenso en la Carrera Judicial es un paso adelante en nuestra vocación, una renovación de nuestro compromiso con los principios que sustentan el Estado de Derecho, y representa una forma de fortalecer nuestras instituciones y de proyectar un futuro en el que la justicia sea cada vez más cercana, independiente y transparente".

Por último, Del Ser ha deseado a los jueces "una trayectoria profesional marcada por la independencia, la prudencia, la integridad y el sentido del servicio público, valores que deben guiaros en cada decisión".

"Nunca olvidéis que la legitimidad del Poder Judicial se construye cada día a través del rigor, la ejemplaridad y la confianza que la ciudadania deposita en vuestros actos", ha concluido.