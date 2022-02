Kiko Hernándezinvita a sus detractores a ver ': "Solamente por ver cómo la cago"

Eva Marciel, que interpreta a Lucía, dedica su actuación a su "maestro" Juan Antonio Quintana y alaba el trabajo de director de Juan Luis Iborra

El actor Kiko Hernández, famoso por sus apariciones televisivas, ha invitado a sus detractores a acudir al teatro para presenciar la representación de 'Distinto', obra que protagoniza junto a Eva Marciel y que los llevará este sábado, 25 de febrero, hasta las tablas del Teatro Zorrilla de Valladolid.

"Al que le caiga mal, solamente por entrar al teatro y verme cómo la cago, y ver cómo me pongo nervioso y cómo a lo mejor no doy con el texto, cosa que no ha ocurrido todavía, va a disfrutar tanto viendo mi caída, que por eso pagaría", ha animado a sus detractores Hernández, al tiempo que ha invitado a los que sí les cae "bien" a que vayan porque "lo van a pasar muy bien".

Hernández da vida en 'Distintos' a Alejandro, una persona de éxito aclamada, querida y deseada por todo el mundo, que a sus 43 años se ha convertido en "el mejor productor del país", mientras que a nivel personal también goza de fortuna, con una esposa maravillosa, amigos desde la infancia con los que sigue manteniendo la misma relación y con una excelente relación con su suegro, veterano militar de alta graduación que tras enviudar se muda junto a su hija y su yerno.

Sin embargo, esa aparente plenitud se tambalea cuando la radio da una impactante noticia que afecta a la estabilidad de Alejandro. Así se desarrolla 'Distinto', una comedia que evoluciona hacia tintes dramáticos y que alerta contra las apariencias, la felicidad impuesta y el poder de las noticias falsas.

Así lo ha destacado Eva Marciel, quien en una entrevista concedida a Europa Press ha lamentado el poder que esas 'fake news' y las redes sociales --que no aparecen en la obra-- tienen hoy en día para "destrozar" a las personas y "legitimar las faltas de respeto" de gente que "se esconde" tras un perfil.

En este sentido, Marciel ha admitido la "crítica" a la que están expuestos profesiones públicas como los actores, pero ha rechazado que esto de pie al "insulto".

Sobre esta "presión" a la que se someten a personajes públicos coincide Kiko Hernández, quien en declaraciones a Europa Press ha ejemplificado el caso de críticas a su actuación publicadas "antes siquiera de estrenar la obra".

PASIÓN

En este sentido, ha reconocido que de no ser por la "pasión" que siente por su trabajo, tanto en la televisión como en el teatro, no lo podría "soportar". "La televisión engancha y el teatro también", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que a pesar del ruido, esa visibilidad televisiva "en el fondo beneficia" a la hora de promocionar la obra.

Por cada función que se realice de la obra --que se estrenó el pasado 11 de febrero en Torrejón de Ardoz (Madrid)--, la ONG Mensajeros de la Paz recibirá un donativo para su labor social. Kiko Hernández ha presumido de su relación y amistad con el Padre Ángel, responsable de la misma, con quien colabora en cada proyecto en el que participa y que incluso bautizó a sus hijas.

Junto a Eva Marciel, Kiko Hernández comparte reparto con Blas Caballero y Fran Antón, un elenco en el que se ha sentido "muy bien recibido" a pesar de sus temores iniciales al llegar de un ámbito externo a la de la interpretación, si bien a lo largo de su trayectoria el presentador y colaborador televisivo ha actuado en diferentes proyectos, incluida su aparición en la famosa serie 'Farmacia de Guardia'.

Marciel también reconoce el "ambiente excelente" de trabajo en el equipo, de lo cual ha responsabilizado al director del montaje, Juan Luis Iborra, de quien ha asegurado que "siempre tiene una sonrisa" y "jamás da un grito o una mala palabra" cuando tiene que corregir o dar indicaciones.

La actriz vallisoletana ha confesado la "necesidad" que sentía de volver al teatro tras dos años de pandemia y de recuperar el contacto con el público. "No es por el aplauso ni la risa, sino por esa conexión mágica con el público, sentirlo, escucharlo respirar, es algo muy personal, el aplauso es secundario", ha señalado.

Precisamente sobre la pandemia, Eva Marciel admite que tanto el cine como el teatro "aún se resienten" por el "miedo" que aún prevalece en una parte de los asistentes habituales, a pesar de que, como ha insistido, "es súper seguro".

HOMENAJE A JUAN ANTONIO QUINTANA

La actriz reconoce la sensación especial que siente "en la boca del estómago" por actuar en el Teatro Zorrilla --que la semana pasada acogió la capilla ardiente de Juan Antonio Quintana-- por primera vez desde el fallecimiento del actor y director, a quien ella considera su "maestro" y al que dedicará su actuación este sábado.

Marciel se muestra "encantada" de "jugar en casa" al traer la obra a Valladolid, una ciudad "de las que mayor actividad cultural tienen de toda España" y con un público "muy exigente" que "llega a patalear" películas en Seminci --en cuyas galas la actriz tiene sobrada experiencia como prsentadora--. "Otros públicos son más benevolentes, me gusta que nosotros no seamos un público fácil", apunta la actriz, que se muestra "orgullosa" de la fuerza cultural de la capital del Pisuerga y su provincia.

Por su parte, Kiko Hernández ha insistido en lo mucho que le "encanta" la ciudad y en la que piensa pasar "todo el fin de semana" y no venir sólo el sábado para la representación, después de la cual Marciel apuesta por "celebrar con un vino" un coloquio con los que deseen quedarse.