Kristen Stewart, Shu Qi y Kelly Reichardt encabezan una Sección Oficial "poderosa y reveladora" en la 70 Seminci

Kristen Stewart, Shu Qi, Kelly Reichardt, Christian Petzold, Ildikó Enyedi, László Nemes, Gianfranco Rosi y Pietro Marcello encabezan los nuevos títulos de una Sección Oficial "poderosa y reveladora" en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) junto a los títulos ya anunciados de figuras destacadas como Sergei Loznitsa, los hermanos Dardenne, Lav Diaz o Bi Gan.

Con estos títulos el festival vallisoletano ofrece una programación que abraza retratos de mujeres que desafían los códigos establecidos, una mirada a la transformación del mundo desde la inocencia, y radiografías provocadoras del presente.

Buena parte de los títulos de la Sección Oficial de esta edición se adentran en potentes retratos femeninos de carismáticas mujeres unidas por su carácter contradictorio, aunque alejadas en sus circunstancias vitales, según ha detallado la Seminci en un comunicado recogido por Europa Press.

Para su debut en la dirección, Kristen Stewart adapta 'La cronología del agua', las memorias de la novelista Lidia Yuknavitch, quien, tras una infancia lastrada por la violencia y los abusos, se sumerge en una espiral de sexo, adicciones y relaciones destructivas hasta hallar en la escritura una forma de redención

Desde la mirada de una mujer en la cima del éxito, Pietro Marcello, maestro en el uso del material de archivo para entrelazar historia real y ficción, centra la trama de 'Duse', biografía de Eleonora Duse, la 'Divina', en los últimos años de la legendaria actriz teatral, en el marco del auge del fascismo en Italia.

Valeria Bruni Tedeschi encarna a la protagonista de esta película, en cuyo reparto destaca también Noémie Merlant (Retrato de una mujer en llamas).

Aunque 'Silent Friend', de la cineasta húngara Ildikó Enyedi (Oso de Oro por En cuerpo y alma), entrelaza tres historias a lo largo de más de cien años (1908, 1972 y la actualidad) para mostrar el efecto liberador que las plantas ejercen sobre las personas, incluye también un contundente mensaje feminista a través del episodio protagonizado por Luna Wedler, premio al mejor intérprete emergente en Venecia.

El séptimo largo de Ildikó Enyedi, en el que también participan Tony Leung ('Deseando amar') y Léa Seydoux ('La vida de Adèle'), asombró y conquistó la Biennale di Venezia al presentar un hipnótico punto de vista centrado en un árbol, testigo silencioso de las vicisitudes de tres generaciones.

"REFUGIO E INSPIRACIÓN"

Coinciden este año varios títulos que dialogan con el propio cine, bien a través de la reinterpretación de sus géneros, bien convirtiendo la sala cinematográfica en un espacio de "refugio y evocación".

Kelly Reichardt ('First Cow', 'Meek's Cutoff'), una de las grandes autoras del cine independiente americano, juega en 'The Mastermind' con el género del cine de robos (de arte, en este caso) para ofrecer una mirada conmovedora y sutil sobre la precariedad y la diferencia de clases en Estados Unidos.

Josh O'Connor ('Rivales', 'La quimera) se embarca en una temeraria aventura criminal con el telón de fondo de la guerra de Vietnam y el floreciente movimiento de liberación femenina.

Hasta tres títulos ofrecen una lectura de un mundo en transformación desde una mirada inocente. 'Orphan', del ganador del Óscar por 'El hijo de Saúl' László Nemes, es un estremecedor relato de supervivencia en las turbulencias del siglo XX en el corazón de Europa.

Entre los estragos que ha dejado el Holocausto y la tiranía del régimen comunista que aplastó el levantamiento de 1956, un joven aún mantiene la esperanza de recuperar a su padre desaparecido años atrás.

Muy diferente es 'Vivir la tierra', de Huo Meng, premio a la mejor dirección en Berlín, que establece conexiones sutiles entre la China de los años 80 con el presente en un tierno y sutil coming-of-age, protagonizado por un niño de diez años al que obligan a quedarse en su pueblo cuando su familia emigra a la ciudad. Allí asiste a cómo la llegada de la tecnología transforma el modo de vida tradicional.

Fuera de concurso, 'Girl' explora la relación de una madre y una hija en el Taiwán de los años 90. El debut en la dirección de la estrella Shu Qi ('The Assassin', 'Millennium Mambo', 'The Transporter') dibuja un relato de sororidad y complicidad femenina entre dos niñas, una callada y retraída, que crece envuelta en un ambiente opresivo y triste, y otra vibrante y despreocupada.

El reputado Christian Petzold ('El cielo rojo', 'Bárbara', 'Ondina') opta en 'Mirrors Nº3' por revisitar el psicodrama con sobriedad y elegancia a partir de una trama recurrente a lo largo de la historia del cine: tras una trágico accidente, una mujer pierde la memoria y lucha por reconstruir su vida y su propia identidad en el seno de una familia que, a su vez, guarda un misterio.

La película está interpretada por la gran Paula Beer, reconocida con el premio a la mejor actriz tanto en Berlinale como por la Academia del Cine Europeo.

La sala cinematográfica es protagonista en 'La noche está marchándose ya', obra de los argentinos Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, ganadores de la Espiga de Oro al mejor cortometraje en 2021 con Mi última aventura.

Un extravagante grupo de personas que vive en una situación económica precaria se enfrenta al posible desahucio del viejo palacio del cine en el que viven. En este lugar, entre viejas butacas y latas de celuloide, han fundado casi un hogar, algo parecido a una familia.

Entre los largometrajes de la Sección Oficial con un punto de partida más heterodoxo, pero que se ganó el cariño del público en el pasado festival de Cannes, está 'Pillion', ópera prima de Harry Lighton, en la que Alexander Skarsgard ('El hombre del norte') y Harry Melling ('Gambito de dama', 'Harry Potter') viven un romance inesperado.

Adaptación de la novela Box Hill, de Adam Mars, el director británico retrata con sorprendente ternura una relación de sumisión gay que se convierte en un conmovedor viaje de maduración y autoconocimiento.

Por último, 'Yes', la propuesta de la voz rabiosa y disidente de Nadav Lapid (Oso de Oro por 'Sinónimos' en 2019 y Premio del Jurado en Cannes por 'Ahed's Knee' en 2021), que lleva más de una década denunciando la "decadencia y la crueldad" del Estado israelí.

Una pareja de artistas sin éxito (él músico, ella bailarina) se somete a los dictados del orden político, aceptando un encargo para mejorar su estatus, poniendo, en suma, su talento, su alma y sus cuerpos al servicio de un régimen donde gobierna el odio y la manipulación.

Con 'Below the Clouds', flamante ganadora del Premio Especial del Jurado de Venecia, Gianfranco Rosi (Oso de Oro por 'Fuocoamare' y León de Oro por 'Sacro GRA') se adentra en el pasado y presente de Nápoles para reflejar problemáticas eternas, universales y urgentes.

Desde arqueólogos que todavía descubren tesoros de Pompeya hasta migrantes que viven en el abismo, la cámara de Rosi refleja los ecos de la Historia que aún permanecen, filmados en un blanco y negro expresivo y elegante. Una imprescindible y esclarecedora radiografía de las inquietudes y contradicciones de la condición humana.