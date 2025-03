El Laboratorio de Desarrollo de Cortometrajes La Meseta arranca en abril con ocho proyectos seleccionados

Esta iniciativa está impulsada por la Junta, la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Ayuntamiento de Valladolid a través de Seminci

El Laboratorio de Desarrollo de Cortometrajes La Meseta ha seleccionado los ocho proyectos, dos de ellos dirigidos y producidos en Valladolid, que participarán en su primera edición y que se llevará a cabo del 11 al 13 de abril de 2025 en la capital vallisoletana.

Los ocho seleccionados para participar en este proyecto son 'Un encuentro' (Madrid, Benidorm, Sevilla), dirigido por Roberto Pintre y producido por Esmeralda Bravo; 'La virgen negra' (Andalucía), dirigido por Fany de la Chica; 'Mar à noite' (Madrid), bajo la dirección de Pablo Garví y la producción de Gabriela Isabel; 'From NASA to Merceditas' (Galicia), dirigido por Clara Coira y Miguel Casaseca y producido por Laura Pazienza; 'Oh mono adiós' (Italia), dirigido por Paula Buentempo y producido por Ana Apontes y Paola Buentempo; 'Bakala' (Valencia), bajo la dirección de Andrea Alborch Martínez; 'Los caminos del deseo' (Valladolid), dirigido por Roco Gómez Magaña y Lucía Sampedro y producido por Rocío Gómez, así como '22' (Valladolid), con Javier Cortijo en la dirección y Elsa Hidalgo en la producción.

También se han designado algunos finalistas de reserva, por si alguno de los seleccionados no pudiera participar en el laboratorio.

Los creadores de los cortometrajes recibirán asesoramiento de destacados profesionales del cine, como la directora, guionista y productora Rocío Mesa (Secaderos), el director Eugenio Mira (Grand Piano, El cumpleaños), la productora Leire Apellaniz (Ventajas de viajar en tren, Samsara), el director de fotografía Ion de Sosa (La Parra, Mamántula), el guionista y realizador Chema García Ibarra (Espíritu sagrado) y la curadora de cine y editora Garbiñe Ortega.

Durante los tres días del laboratorio, coordinado por Dirdira Lab, los participantes recibirán formación intensiva en áreas clave como dirección, producción ejecutiva y creativa, dirección de fotografía, guion y presentación de proyectos, con el fin de fortalecer sus cortometrajes y prepararlos para su futura producción.

Este laboratorio tiene como objetivo fortalecer el talento emergente en el cine y ofrecer a los cineastas herramientas claves para desarrollar y presentar sus proyectos cinematográficos ante la industria.

Esta iniciativa está impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con fondos de la UE para el fomento de los laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales transferidos por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Semana Internacional de Cine (Seminci) y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Los más de 140 proyectos inscritos en esta convocatoria abierta han sido presentados, en su mayor parte, por cineastas menores de 35 años. También se caracterizan por una gran diversidad geográfica y de temáticas, así como una gran participación de mujeres cineastas entre los presentados.

Respecto a su procedencia, han llegado proyectos de toda España, desde Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Murcia y Cantabria, en castellano, catalán, valenciano, gallego y euskera. Además, se han recibido propuestas internacionales de cineastas de Colombia, Italia, Argentina y Portugal.

"La respuesta a esta convocatoria ha superado nuestras expectativas por la cantidad de propuestas que han llegado y su calidad a pesar de ser un laboratorio de nueva creación", reconoce Garbiñe Ortega, directora artística de Dirdira Lab.

Respecto a sus temáticas, se han presentado proyectos tanto de ficción como no ficción, falsos documentales y experimentales. En ficción conviven propuestas de terror, drama, suspense y género fantástico, con una destacada presencia de cortometrajes ambientados en el mundo rural, que exploran los temas familiares y el pasado reciente desde diferentes ángulos y sobre historias de coming of age en diversos contextos.