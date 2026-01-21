Un laboratorio de la ULE y la Atlantic Technological de Irlanda impulsa la modernización de pymes turísticas en Turquía

LEÓN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha culminado con éxito su participación como socio estratégico en el proyecto europeo Remodel, en el marco del cual ha impulsado junto a la Atlantic Technological de Irlanda la creación de un laboratorio de 'Business Model Innovation' (BMI) centrado en la modernización de pymes turísticas en Turquía.

Remodel es una iniciativa financiada por la Comisión Europea en el marco de 'Horizon Widening' que durante tres años ha impulsado la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en el sector turístico a través de la cooperación internacional.

El proyecto, desarrollado entre enero de 2023 y diciembre de 2025, ha reunido a instituciones de España, Irlanda y Turquía, con la Universidad de Bursa Uludag como entidad beneficiaria y el apoyo experto de la Universidad de León y la Atlantic Technological University de Irlanda.

La reunión final del consorcio, celebrada recientemente en Bursa (Turquía), ha servido para evaluar los resultados alcanzados y sentar las bases de futuras líneas de colaboración, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Remodel ha tenido como objetivo principal reforzar la capacidad investigadora y de innovación en Turquía en ámbitos "clave" como los modelos de negocio innovadores, el neuromarketing y la Inteligencia Artificial (IA), aplicados al sector hotelero. En este contexto, la Universidad de León ha desempeñado un papel "central" en la transferencia de conocimiento, aportando su experiencia en investigación de mercados, comportamiento del consumidor y diseño estratégico de modelos empresariales.

NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Uno de los logros más relevantes del proyecto ha sido la creación de un laboratorio de 'Business Model Innovation' (BMI), concebido como núcleo de investigación aplicada. Desde este laboratorio se han desarrollado y testado soluciones innovadoras que han sido trasladadas directamente a diez pequeñas y medianas empresas turcas del sector hotelero, contribuyendo a la modernización de sus modelos de gestión y relación con los clientes.

A lo largo del proyecto, Remodel ha impulsado un amplio programa de formación, mentoring e intercambios de personal investigador, que ha permitido fortalecer competencias en análisis del comportamiento del consumidor, liderazgo, emprendimiento y gestión de proyectos europeos de I+D+i. Estas acciones han tenido un impacto directo tanto en el ámbito académico como en el tejido empresarial, reforzando el enfoque de investigación con aplicación "real".

PROGRAMAS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN

Más allá de los resultados inmediatos, Remodel ha sentado las bases de una estrategia científica a largo plazo, que incluye la definición de programas conjuntos de investigación y la continuidad de los intercambios académicos entre las instituciones participantes, garantizando la sostenibilidad de los logros alcanzados.

La profesora de la Universidad de León Carmen Rodríguez Santos, responsable del proyecto Remodel, ha destacado que uno de los principales valores del proyecto ha sido demostrar que la investigación universitaria puede traducirse en herramientas concretas que ayuden a las empresas a conocer mejor a sus clientes, fidelizarlos y avanzar hacia modelos de turismo más sostenibles.

La finalización de Remodel refuerza el posicionamiento de la Universidad de León como un actor "relevante" en proyectos europeos de investigación aplicada y transferencia de conocimiento y ejemplifica el valor de la cooperación internacional para reducir brechas en investigación e innovación y fortalecer ecosistemas académicos y empresariales en sectores estratégicos como el turismo.