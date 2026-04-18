Las labores de asfaltado en el acceso al puente de Poniente de Valladolid generarán afecciones en el tráfico este lunes

Archivo - Puente del Poniente de la capital vallisoletana. - POLICÍA LOCAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acceso al puente de Poniente desde la zona de las calles Gloria Fuertes y Sementera se verá afectado este lunes en Valladolid por los trabajos de asfaltado vinculados a la red de calor de Huerta del Rey, que ejecuta Somacyl.

La intervención, que comenzará pasada la hora de entrada a los colegios, generará afecciones puntuales al tráfico y obligará a realizar cortes de carril, con posibles desvíos en función del avance de la obra, por la calle Juana de Castilla, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de un punto clave de conexión con el puente, por lo que se recomienda utilizar como acceso alternativo el puente de Isabel la Católica.

Los trabajos se ejecutarán con señalización específica y regulación del tráfico para mantener la circulación en condiciones de seguridad, por lo que el Consistorio ha recomendado a los conductores evitar este acceso y optar por itinerarios alternativos mientras duren las labores de asfaltado.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada