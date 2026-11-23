PALENCIA,

La Policía Nacional investiga el lanzamiento de varias botellas, al parecer incendiarias --cócteles molotov--, contra la parte trasera de la Comisaría Provincial de Palencia, además de encontrar una mochila en el exterior con alguna más en su interior.

Según informa la Subdelegacion del Gobierno a Europa Press, una de ellas ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto, si bien no se han registrado daños personales ni materiales.

Además, se ha localizado una mochila en el murete exterior de la comisaría que podría contener más botellas de características similares. Su contenido está pendiente de ser examinado por los TEDAX, que han acudido a inspeccionar la zona.

Como medida de precaución, se ha acordonado el entorno y se ha restringido el paso de personas y vehículos en la calle Pedro Berruguete, con la colaboración de la Policía Local.