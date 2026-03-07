Lara Hernández (Sumar) ve al PP "desnortado" y Feijóo no está a la altura y cuestiona si trabaja para Trump

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, antes de participar en un acto electoral en Valladolid. - EN COMÚN

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha asegurado que ve a un PP "desnortado" y cree que su presidente, Alberto Núñez Feijoó "no está a la altura" en todo lo que se refiere a la guerra de Irán y ha cuestionado si trabaja para Donald Trump o para velar por los intereses de la ciudadanía española.

Hernández, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Valladolid para apoyar a la candidatura de En Común a las elecciones de Castilla y León, ha afirmado que se ve un PP "desnortado", en el que ha asegurado que "parece que es más el señor José María Aznar el que manda que el propio señor Feijóo".

En esta línea, cree que el líder del PP "no está a la altura del momento" ni de las circunstancias "históricas" pero tampoco del "sentir mayoritario" de la sociedad española.

"Una sociedad que se ha comprometido históricamente con la defensa de la paz, con los movimientos pacifistas y claramente con el no a la guerra", ha añadido.

Hernández ha señalado que ya han dicho "muy claramente" que defienden cualquier movimiento que se mantenga dentro de la Unión Europea y que aborde y, sobre todo, abogue "por la defensa del territorio europeo".

Así, considera que todo lo que se está haciendo desde el Gobierno de España es "una manera de evitar lo que ningún español ni española de a pie quiere, entrar en una guerra y repetir la famosa foto de los Azores".