Largo (UVA) aplaude el anuncio de Mañueco sobre infraestructuras: "Ahora hay que trabajarlo y concretarlo"

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo, ha aplaudido el nuevo plan de infraestructuras que anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de las Cortes del pasado martes, por lo que ha instado a "trabajarlo y concretarlo".

En declaraciones a Europa Press, el rector ha admitido que se lleva "tiempo trabajando" en este sentido, para recordar que las instituciones académicas habían demandando planes plurianuales tanto de financiación, como de infraestructuras.

"Escuchar públicamente que el presidente se ha comprometido que va a haber un plan de financiación de infraestructuras para las universidades públicas es muy buena noticia", ha continuado.

El máximo responsable de la UVA ha insistido en que el conoce "muy bien" cuáles son las demandas de la institución académica, para instar a concretar y trabajar este plan. "Espero muy buenas noticias en este sentido, ya que se ha anunciado públicamente, para todas las universidades, pero lógicamente y particularmente también para la Universidad de Valladolid", ha zanjado.

El plan avanzado por Mañueco el pasado martes contempla un nuevo edificio para albergar la Facultad de Medicina de la Universidad de León (ULE) y otro para la Universidad de Burgos (UBU). Además, nuevas edificaciones darán servicio a la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Valladolid (UVA).

Para ello, el jefe del Ejecutivo autonómico se comprometió a trabajar "de forma coordinada" con las instituciones académicas. Un anuncio que se enmarca "en el impulso" que la Junta ha dado en los últimos años a las cuatro universidades públicas con la implantación de los nuevos estudios: el Grado de Medicina en la Universidad de León y en la Universidad de Burgos; el Grado de Veterinaria en la Universidad de Salamanca; y el Grado de Farmacia en la Universidad de Valladolid.

"Para que todos sean una realidad en el próximo curso 2026-2027, la Junta ya ha destinado inicialmente más de 21 millones de euros, que ya están invirtiendo las universidades para este fin", recogía un comunicado remitido por la Junta.