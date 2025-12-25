Largo(UVA) valora que CyL escape de la "dinámica" de privatización y defiende la pública como "el mejor ascensor social"

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha valorado que Castilla y León escape de la "dinámica" de privatización de la enseñanza universitaria al tiempo que ha hecho un alegato de la pública a la que considera "el mejor ascensor social".

En declaraciones a Europa Press, el máximo responsable de la institución académica ha calificado de "estable" la situación que se vive en la Comunidad en comparación al "ambiente" de otras autonomías "con proyectos de universidades privadas cada dos por tres".

"Han crecido significativamente el número de universidades privadas. Vamos ya por unos números que se acercan a las públicas. La universidad pública más joven tiene más de 25 años, es decir, desde hace 25 años no se crea ninguna universidad pública y sin embargo privadas desde entonces han salido como 20 o 25 proyectos más", ha argumentado.

Una "dinámica" que no se vive en Castilla y León. "Cuando entré había cuatro universidades públicas y cinco privadas y seguimos en esa dinámica. Tenemos una buena relación de convivencia, estamos en sintonía, colaboramos y llegamos a consensos", ha abundado.

Palabras que le han dado pie para, no obstante, hacer un alegato, "desde el respeto", de la pública. "Soy firme defensor de la universidad pública, por convicción y además por datos, que están ahí encima de la mesa". De hecho, Largo Cabrerizo ha asegurado que la universidad pública es "la garantía" de que cualquier ciudadano "puede mandar a sus hijos" a estudiar "cerca de casa" y "con una calidad formativa contrastada".

"Por lo tanto es el mejor ascensor social", ha zanjado para incidir en que además de ofrecer "una formación de altísima calidad a cualquier ciudadano", acapara "el 70 por ciento de los proyectos de investigación". "Hay años luz de diferencia entre la investigación que se hace en las universidades públicas y las privadas. No descubro nada, no hay más que mirar los números", ha abundado.

De ahí que haya reclamado que se apueste por la universidad pública, por "la sociedad del conocimiento" si la Comunidad quiere "tener futuro". "Y para ello es imprescindible apostar por el sistema de universidades públicas que en Castilla y León es uno de los tesoros que tenemos", ha zanjado.

RELACIONES

En este punto ha subrayado que la relación con las otras tres universidades públicas, Burgos, León y Salamanca, es "muy buena". Como ejemplo ha puesto el último acuerdo alcanzado en octubre del 2024, donde todas pusieron "en común" sus líneas estratégicas para cerrar el mapa de titulaciones.

"Nosotros no luchamos para que Valladolid se lleve más que Burgos o León. Trabajamos para que la sociedad de Castilla y León se beneficie de sus universidades públicas", ha finalizado.