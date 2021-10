'Last Film Show', una particular carta de amor al cine firmada por Pan Nalin en Seminci

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director indio Pan Nalin firma su particular carta de amor al cine con 'Last Film Show', que se ha proyectado este domingo en la Sección Oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), y de la que se vale, al mismo tiempo, para homenajear a todos los grandes cineastas de la historia del cine que le han inspirado de algún modo a lo largo de su carrera.

Un listado de agradecimientos que incluye a directores de la talla de Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky o David Lean y en el que, a pesar de no haber sido mencionado, tiene también un especial peso Giuseppe Tornatore, pues 'Last Film Show' funciona como una suerte de 'Cinema Paradiso'.

El portagonista de la cinta, el pequeño Samay, descubre el cine, al igual que Pan Nalin, a los 9 años, y queda fascinado por la música, el color y, sobre todo, por la luz. Habitante de Chalala, un pueblo cuya economía depende de una estación de tren en vías de extinción, apenas puede permitirse asistir a las proyecciones del cine 'Galaxy' ante la falta de posibles y las negativas de su padre de acercarse a un mundo que cree impío.

Fuera del cine, Samay ve el mundo a través de cristales de colores, se vale de cajas de cerillas para contar historias a sus amigos y hace pellas para ir a ver películas al 'Galaxy', pero todo cambia cuando da la espalda a la pantalla e intenta atrapar el haz de luz del que proceden esas imágenes hipnóticas. Será en la sala de proyección donde conozca a Fazal, mentor que alimentará una pasión y una vocación que parecen, inevitablemente, querer alejarle de Chalala.

Y es que, más allá del homenaje al cine, 'Last Film Show' es también una oda a la infancia y la amistad, un compendio de recuerdos y películas inspirado en la propia infancia de Pan Nalin. De ahí la importancia de encontrar un digno protagonista que huyese de las actuaciones relacionadas con Bollywood, por lo que el director recurrió a lo "más remoto" de la India rural, donde se encuentran también sus raíces.

Así conoció a Bhavin Rabari, que da vida a Samay, y que fue el elegido entre un casting de 60 niños, según ha confesado el director en rueda de prensa: "Es un muchacho extraordinario que, en la vida real, es pastor de búfalos y cabras".

Nalin quería buscar donde los niños nunca hubiesen visto una película, pues él mismo, como Bhavin o Samay, no asistió a su primera proyección hasta los 9 años, con la que quedó "fascinado". Es precisamente ese tinte autobiográfico el que inunda el filme con un halo de nostalgia, también con respecto al cine como institución: "Se me rompió el corazón cuando empezaron a desaparecer las salas únicas --como el 'Galaxy'-- para dar paso a los multicines y también me devastó que el material de la película que iba a rodar un amigo se acabase convirtiendo en adornos, brazaletes y cucharas".

Sin embargo, ese "reciclaje" le inspiró también a "querer tomar parte en el futuro del cine", idea de la que surgió 'The Last Film' y de ese "largo viaje" de aprendizaje que Pan Nalin comenzó de forma autodidacta.