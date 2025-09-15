El LAVA acogerá 28 espectáculos de teatro familiar entre el 5 de octubre y el 10 de mayo

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) acogerá 28 espectáculos de teatro para toda la familia entre el 5 de octubre y el 10 de mayo dentro de su programación SCNAFamiliar, que ofrecerá clásicos renovados y montajes contemporáneos en una temporada que apuesta por la diversidad de lenguajes y una calidad avalada por el palmarés de las propuestas.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado esta termporada acompañada por el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, y los responsables de la programación, Juan Ignacio Herrero y Charo Arconada.

La oferta destaca por su variedad disciplinar -con teatro, circo, danza, títeres, magia y música- y su marcado carácter internacional, ya que a la presencia de compañías de Chile, Bélgica y Francia se suma una selección de lo mejor del panorama escénico nacional.

Además, gracias a la inclusión de formaciones reconocidas con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia (Teloncillo Teatro y Titiriteros de Binéfar) y el Premio Ojo Crítico de Teatro (Eléctrico 28), así como espectáculos laureados en la última edición de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) o los Premios Max, el programa se distingue por su equilibrio entre calidad, reconocimiento y atractivo para el público.

La programación mantiene su férrea apuesta por acercar las artes escénicas a las nuevas generaciones de espectadores desde la calidad, la puesta en valor de la capacidad educativa del teatro y una posición de respeto que no subestima a los espectadores más pequeños, señas de identidad que respaldan cada edición.

SCNAFamiliar subirá el telón de su temporada 2025/26 el 5 de octubre con Dr. Sapo y 'El diferente' para narrar, entre teatro y música, la historia surrealista de un extraterrestre enfrentado a la vida cotidiana en la Tierra.

La compañía chilena Teatro de Ocasión, especialista en teatro musical para la infancia que destaca por su lenguaje universal y sensible, se alía con la vallisoletana Teloncillo Teatro en 'Luces de Gabriela'. La propuesta, que podrá verse el 19 de octubre en el LAVA, presentará a la poeta Gabriela Mistral, la primera mujer iberoamericana en recibir un premio Nobel de Literatura, en 1945.

CINCO ACTUACIONES EN NOVIEMBRE

A lo largo de noviembre, la Sala Concha Velasco acogerá cinco citas para el público familiar. El día 2 será el turno de Titiriteros de Binéfar, que presentará su propuesta 'La ratita presumida', que conecta la tradición con un mensaje actual sobre consumo responsable. Le seguirá, el día 9, 'La fábrica de las maravillas', una pieza multidisciplinar con la que el burgalés Javier Ariza invita a niños y mayores a encontrar la magia presente en lo cotidiano.

Una semana después, el 16 de noviembre, será el turno de LaBú Teatre, compañía que fusiona danza, objetos y circo en espectáculos visuales que cruzan fronteras sin necesidad de palabras, que pondrá en escena 'Fragile 2.0'. Noviembre continuará a ritmo de jazz con 'El viaje de Emma', concierto para familias con el que Teatro del Cuervo acercará este género musical a los niños el día 23. El mes se despedirá el domingo 30 con un clásico, 'La isla del tesoro', cuya revisión, a cargo de Inhabitants, ha sido premiada como Mejor espectáculo multidisciplinar en los FETEN 2025.

SCNAFamiliar se anticipa a la temporada navideña con la representación, el domingo 14 de diciembre, de '¡Soy salvaje!', pieza con la regresan al LAVA La Maquiné, creadora de universos visuales y poéticos que ha girado por media Europa, con la tierna historia de una niña criada por un gorila.

El LAVA organiza una programación especial con citas diarias del viernes 26 al martes 30 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad. Bajo el lema 'Es Navidad en el LAVA', la Sala Concha Velasco recibirá a la compañía Frenesí Onírico (Bélgica/España), con la vallisoletana Natalia Calles y su último espectáculo, desarrollado con el acompañamiento artístico del propio LAVA 'Somos yo', que podrá verse el día 26.

El periodo navideño continuará con Teatro de Malta y 'A la gloria con Gloria Fuertes', homenaje a la autora tan querida por los niños (sábado 27); Rauxa Cía y su 'Anónimos', una mirada diferente a la soledad (domingo 28); y 'Sòmion, La ciudad de los oficios imposibles', con la que la compañía El que ma queda de teatre habla de perseguir los sueños (lunes 29). El broche al programa especial de Navidad lo pondrá el día 30 la compañía Eléctrico 28, reconocida con el Premio Ojo Crítico de Teatro 2024, con 'Komunumo', una fábula llena de humor y sorpresas que recuerda la importancia de cuidarse entre generaciones.

ESTRENO DE AÑO

El año 2026 comienza con espectáculos premiados en la última edición de los FETEN. Así, el domingo 18 podrá verse 'Tumbalafusta', pieza que, premiada como Mejor espectáculo de teatro de objetos, atraviesa temas fundamentales como la amistad o el paso del tiempo con la madera como elemento protagonista.

Una semana después, el domingo 25, será el turno de 'Matres', una historia sobre la maternidad laureada con el premio FETEN 2025 a la Mejor Autoría, entre otros reconocimientos.

En febrero se podrán ver cuatro propuestas, la primera de la mano de Cal teatre, que invita a reflexionar sobre cómo el punto de vista depende del lugar que ocupa cada persona en 'Juego de Sillas'. La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo descubrirán razones para celebrar la vida con una fusión de música popular, circo y paisajes del Siglo de Oro en 'Farra', mejor espectáculo musical en los Max. El espíritu festivo continuará con la fiesta de 'CarnaVall' y el grupo Arigato, especializado en canciones interactivas y originales bailes. El último trabajo de la compañía cartagenera Onírica mecánica, 'Verne', producido con el acompañamiento del LAVA, sobrevolará el 22 de febrero el universo de las novelas de Julio Verne.

Diferentes disciplinas, lenguajes y temáticas pasarán por la Concha Velasco en marzo. El mes comenzará a ritmo del Bolero de la compañía francesa DK59 y habrá también títeres con Baychimo Teatro y su último trabajo, 'El árbol rojo', que recuerda que la senda vital de cada uno está plagada de actos heroicos; y con 'La Tendía', que acercará a Valladolid una singular propuesta de títeres y objetos, con dos premios Azahar, 'La isla de las cosas perdidas'.

En marzo también se celebrará el Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil con la compañía salmantina La Chana Teatro y su particular propuesta de teatro de objetos 'Vulgarcito'.

Abril será un mes de tintes circenses con la celebración del Día Mundial del Circo, en cuyo marco el día 12 se representará el espectáculo de clown 'Embolic', de Pau Palaus, que provoca las ganas de jugar a través del gesto y la mirada. En esta misma celebración se enmarcarán las tres funciones (repartidas entre el sábado 18 y el domingo 19) de 'O'rage', pieza de circo contemporáneo que sumergirá al espectador en un combate poético, musical y físico entre el protagonista y la lluvia que lo persigue.

El mes se cerrará con 'La idea brillante (que al principio no lo era)', en la que Marga Socias invita a descubrir cómo las pequeñas ideas pueden transformarlo todo.

Con motivo del Día de la Danza, el LAVA recibirá el domingo 3 de mayo, a Violeta Borruel, que se inspira en el paisaje acuático en su pieza 'Blu'. Bajará el telón de la nueva temporada de SCNAFamiliar Txema Muñoz con humor gestual, magia y el encanto del cine mudo en 'Lumière' el domingo 10 de mayo.

La campaña de abonos se abrirá este jueves, 18 de septiembre, con el periodo de renovación, hasta el sábado 20; y continuará con la emisión de nuevos abonos a partir del martes 23. Por su parte, la venta de entradas se abrirá el martes 30 de septiembre tanto en la página web lavavll.es (servicio con recargo) como en taquilla.