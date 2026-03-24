El LAVA celebra con Chapitô el Día Mundial del Teatro con un homenaje al poder del gesto y del colectivo

Compañía Chapito. - FMC

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura conmemora este fin de semana el Día Mundial del Teatro con una programación especial protagonizada por la Companhia do Chapitô.

La formación lisboeta, "referente" de la escena portuguesa e internacional, invita al público a celebrar el poder del gesto y del trabajo colectivo a través de dos de sus montajes más recientes.

Como antesala a las representaciones, este jueves la compañía impartirá un taller dirigido a profesionales y aficionados de las artes escénicas en el propio LAVA.

Además, de forma paralela a las funciones, el teatro acogerá un coloquio con el director de la compañía, José Carlos García, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 18.00 horas con entrada gratuita.

La primera propuesta escénica con la que Chapitô se suma a la celebración del LAVA es Rey Lear, que podrá verse en la Sala Concha Velasco este viernes 27 de marzo (20.30 horas).

Un día después, el sábado 28 a las 20.30 horas, la compañía ofrecerá su particular visión de La Odisea de Homero.

La Companhia do Chapitô, que este año conmemora el 30 aniversario de su fundación, acumula tres décadas "de evolución constante marcadas por un estilo ya característico de la compañía lisboeta", señala el centro a través de un comunicado.

Su trabajo se ha moldeado a partir de la exploración de la realidad física y social a través de la comedia, la apuesta por la creación colectiva y una relación estrecha y dinámica con su entorno.

A lo largo de su trayectoria han creado más de 40 espectáculos originales, basados principalmente en el trabajo físico del actor y en el uso evocador del objeto.

Las entradas para Rey Lear y La Odisea tienen un precio único de 12 euros. El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).