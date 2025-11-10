El LAVA "conmueve y sacude conciencias" con 'El dragón de oro', tragedia contemporánea de Sarabela Teatro

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura invita esta semana a la reflexión sobre la vulnerabilidad desde narrativas, miradas escénicas y perspectivas opuestas.

Este sábado, 15 de noviembre (20.30 horas), 'El dragón de oro', de Sarabela Teatro, retrata "con crudeza" las grietas de la sociedad actual, informan desde la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

Una tragedia que interpela al espectador para ponerle frente a las sombras de la vida contemporánea y cuestiones incómodas, pero presentes, que abocan a la vulnerabilidad a parte de la población.

Por otro lado, el domingo (18.30 horas), día reservado al público familiar en el LAVA, Labú Teatre hablará de lo frágil y vulnerable desde una óptica que busca su belleza en la poética Fragile 2.0.

Como antesala a la programación escénica de la Sala Concha Velasco, el viernes día 14 tendrá lugar la segunda cita con el 20ValladolidJazz, un duelo de aires cubanos a cargo del trompetista Carlos Sarduy, su banda The Groove Messengers y el pianista Rolando Luna.

Las entradas para el concierto del 20ValladolidJazz (15 euros), El dragón de oro (12 euros) y para La fábrica de las maravillas (5,50 euros) están a la venta en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).