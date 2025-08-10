Los "lazos" entre León y Asturias se ponen en valor en la 68 Feria Internacional de Muestras de Gijón

LEÓN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León ha celebrado el Día de su provincia en la 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Gijón (Asturias), una cita en la que el presidente de la Diputación leonesa ha puesto en valor los "lazos" de ambos territorios.

Álvarez Courel ha participado en los actos por este día junto al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y los consejeros de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, e Industria, Leticia García.

En este contexto, el presidente de la Diputación ha destacado la gastronomía y el turismo como los "principales atractivos" de estos territorios, de los que también ha ensalzado la "colaboración social, cultural e institucional que marca tanto el pasado como el presente y el futuro de Asturias y León", puesto que ha afirmado que "van a seguir siendo los objetivos, no solo de ambos territorios, sino de sus propias instituciones".

Asimismo, Álvarez Courel ha destacado que "se han logrado avances importantes", pero que "quedan retos aún más trascendentales, que marcarán el devenir a corto, medio y largo plazo", además de que ha puesto como ejemplo el Corredor Atlántico, un proyecto que "transformará completamente las comunicaciones y la logística en Asturias y en León" y "fortalecerá los lazos y actividad económica de ambos territorios", ha añadido.

"Somos conocedores de cuánto podemos colaborar entre ambos territorios, pero también entre las administraciones porque es nuestro deber seguir fortaleciendo la cooperación para que la ciudadanía de cada lado de la Cordillera Cantábrica pueda contar con los mejores servicios", ha agregado el presidente de la institución provincial.

Asimismo, ha añadido que desde la Diputación "se sigue trabajando para que la unión de las estaciones de esquí de San Isidro y de Fuentes de Invierno sea una realidad". "No es fácil porque hay varios escollos que salvar, pero estamos convencidos de que lo lograremos para así convertir este espacio conjunto en uno de los más importantes para la práctica del esquí en todo el país", ha aseverado, para reivindicar el potencial de la Cordillera Cantábrica en deporte, turismo y ocio, "tan relevante" que existe la obligación de "aprovecharlo y desarrollarlo".

Por otro lado, el Día de León en la Feria ha contado además con la presencia del vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, y del diputado de Turismo, Octavio González, que han participado en la visita al expositor 'León para volver siempre' y en la entrega de detalles de cortesía a diferentes autoridades.