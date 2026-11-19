La eurodiputada socialista y exministra de Igualdad, Leire Pajín (centro), durante el encuentro 'Voces contra las violencias machistas. Diálogo y compromiso', celebrado en León. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista y exministra de Igualdad, Leire Pajín, se ha mostrado convencida de que las mujeres son quienes han frenado el avance de la ultraderecha en Brasil y EEUU y también lo harán en España el próximo 29 de noviembre.

En este sentido, ha apelado al voto de todas las mujeres, no solo de las progresistas, porque cuando la derecha y la ultraderecha gobiernan los recortes de derechos siempre empiezan por ellas. "Somos las mujeres quienes hemos parado al fascismo en Brasil, así ha sido también en Estados Unidos, y estoy convencida de que en España también pararemos a la ultraderecha las mujeres", ha recalcado.

Leire Pajín ha lanzado este mensaje a todas las mujeres, con independencia de su ideología y ha señalado que las españolas "saben bien lo que ha costado avanzar", quién ha liderado ese avance y lo rápido que pueden ir atrás si gobierna la extrema derecha.

En este contexto, ha puesto en valor que actualmente España sea el cuarto país de Europa en materia de igualdad, a pesar de la "desventaja" que lleva el país respecto a otros por los años de "la oscuridad". El avance dado en España ha sido posible, según ha explicado, por las políticas públicas y las políticas de igualdad impulsadas por los gobiernos socialistas, que han supuesto "pasos de gigante".

MEDIDAS IMPULSADAS POR EL PSOE

La eurodiputada ha recordado que fueron los representantes socialistas quienes avanzaron en una ley de igualdad que ha permitido a las mujeres llegar a puestos de responsabilidad institucional y quienes aprobaron la primera Ley Integral contra la Violencia de Género, esa lacra sobre la que hay que "seguir trabajando duro para erradicar".

Igualmente, ha subrayado que fue el PSOE quien empujó "de forma clara" la igualdad salarial y quien apostó por la conciliación de la vida laboral y familiar con los permisos de paternidad y de cuidados de menores, ahora también por el apoyo a las madres monomarentales o que tienen en sus casas a personas enfermas.

Leire Pajín se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en el encuentro 'Voces contra las violencias machistas. Diálogo y compromiso', junto al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y la candidata al Congreso y secretaria de Igualdad del PSCyL, Lorena Valle.

Cendón ha expresado que la igualdad de género es un tema "crucial" para el PSOE y ha advertido que quedará "en cuestión" si gobierna la derecha y la extrema derecha en España: "Lo han demostrado en las comunidades autónomas en las que gobiernan y, particularmente, en la comunidad autónoma de Castilla y León", ha apostillado. En este sentido, ha sostenido que con los gobiernos de la derecha y la ultraderecha se han producido retrocesos e "intentos incluso de cuestionar la ley del aborto".

En esta misma línea se ha pronunciado Carlos Martínez, que ha situado el feminismo en el centro del proyecto socialista y ha denunciado el retroceso de los derechos de la mujer con PP y Vox: "La igualdad efectiva solo está garantizada de la mano de un Gobierno progresista, de un Gobierno del PSOE", ha recalcado.

"AGENDA OCULTA" DE RECORTES DE PP Y VOX

Igualmente, ha reprobado que se de la espalda a la mujer, que representa el cincuenta por ciento de la población de la Comunidad y del país ante la "agenda oculta" de recortes de derechos y libertades que comparten el Partido Popular y la extrema derecha en la Junta y en el proyecto que proponen para España.

En esta línea, ha afeado que Alberto Núñez Feijóo asuma la hoja de ruta de Alfonso Fernández Mañueco al anunciar la supresión de los ministerios de Igualdad y Vivienda y ha considerado "absolutamente indecente" el bloqueo en el Parlamento autonómico al proyecto de ley socialista contra la violencia machista. Finalmente, ha acusado al Gobierno de Mañueco de no garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública de ninguna de las provincias de Castilla y León.