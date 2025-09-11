León acoge el IV Congreso EDA para impulsar el liderazgo femenino en STEM del 18 al 20 de septiembre

Cartel del IV Congreso EDA que acogerá la ciudad de León.
León acogerá entre los días 18 y 20 de septiembre el IV Congreso Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) para impulsar el liderazgo femenino en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), una cita organizada con la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele) que reunirá a participantes de todo el norte del país y cuyas inscripciones ya están abiertas.

La entidad Empresarias y Directivas del Atlántico, conformada por las asociaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Bilbao, Navarra y León, junto a Asele, que está integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), organiza en León el encuentro bajo el lema 'Reduciendo la brecha STEM: mujeres del Futuro'.

El Congreso, de carácter nacional, reunirá durante tres días a empresarias y directivas procedentes de distintas comunidades del norte de España, consolidando a León como "punto de referencia" en el debate sobre el liderazgo femenino y la innovación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Asele.

La presente edición del Congreso EDA nace con el objetivo de visibilizar referentes femeninos; fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes; impulsar la presencia de la mujer en la economía y reforzar las alianzas estratégicas entre asociaciones empresariales y directivas.

Durante el encuentro se desarrollarán mesas redondas, charlas y actividades que abordarán temas como la innovación con perspectiva de género, el liderazgo en los sectores STEM, los retos del emprendimiento femenino o el papel de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico. En estas mesas participarán mujeres referentes en los ámbitos académico, empresarial o de la investigación.

El Congreso EDA 2025 cuenta con la colaboración de instituciones y empresas como el Ayuntamiento de León, la Cámara de Comercio de León, la FELE, la Universidad de León (ULE), Banco Sabadell, Proconsi, Insudpharma, Lactiber o El Corte Inglés, entre otros.

