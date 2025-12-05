León celebra el Día de la Constitución como un "hito" y ve la Carta Magna como un documento "vivo" que puede remodelarse

Diferentes representantes políticos y sociales celebran en el Parador de San Marcos el Día de la Constitución. - EUROPA PRESS

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diferentes representantes políticos y sociales se han reunido este viernes en el Parador San Marcos de León para celebrar el Día de la Constitución, a la que se han referido como un "hito" y también como un documento "vivo" que se puede remodelar.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que la proclamación de la Constitución fue un "hito" político y social en el país y se ha referido a ella como un documento "vivo" que se puede remodelar desde el consenso político y social y con el objetivo de mejorar las libertades, la igualdad y "no dejar a nadie atrás".

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha recalcado que el cumplimiento de la Constitución es algo que los leoneses exigen y reivindican de manera continua.

El acto también ha contado con la participación del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha expresado su deseo de seguir viviendo durante muchos años en democracia y ha señalado que la Carta Magna ha de ser un documento "vivo" que permita modificaciones, para lo que debe estar de acuerdo toda la sociedad. "Nuestra Constitución está libre y se puede actualizar siempre y cuando haya una necesidad por parte de la sociedad", ha apuntado.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha destacado que la Constitución ha posibilitado el mayor avance, progreso y desarrollo del conjunto de España y ha reivindicado su carácter positivo frente a aquellos que "la utilizan, la vilipendian, la manosean, la manejan, la leen a su antojo e incluso la quieren romper".

El acto conmemorativo ha contado con la ponencia del profesor Francisco Balado, secretario académico del Centro Adolfo Suárez de Investigación de las Transiciones Democráticas, cuya intervención ha girado en torno a los parlamentarios leoneses en la legislatura constituyente y ha recordado a los 12 hombres y la mujer que representaron en aquel momento al territorio leonés.