León celebra el Día de Europa con el embanderamiento de la Muralla y la lectura de los Decreta

De izquierda a derecha, el alcalde de León, José Antonio Diez; la directora de Europe Direct en León, Maite Tascón; la concejala de Juventud, Vera López y la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha celebrado este viernes el Día de Europa con un programa de actividades organizado a través de la Concejalía de Juventud en el marco del cual ha tenido lugar el embanderamiento de la Muralla y la lectura de los Decreta en la Era del Moro.

De esta forma, se conmemora la Declaración de Robert Schuman que proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, germen de Unión Europea en el momento en que se cumplen 40 años de la presencia de España en la Unión Europea.

Los actos conmemorativos del Día de Europa se han llevado a cabo en la Era del Moro, donde se ha procedido al embanderamiento de la Muralla con las enseñas de los países que integran la Unión Europea y el enarbolado de su bandera con la Oda a la Alegría interpretada por la soprano Eva Juárez y por Raquel Sutil.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha izado la bandera de Europa, junto a la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González; la concejala de Juventud, Vera López y la directora de Europe Direct en León, Maite Tascón.

El acto ha continuado con la lectura de los Decreta, en la que han participado alumnos y alumnas internacionales de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de León, de la Escuela Oficial de Idiomas de León (EOI), del Colegio Divina Pastora y del Instituto Padre Isla, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

LEÓN, EN EL ORIGEN DE EUROPA

José Antonio Diez ha abierto la lectura de los Decreta de 1188 y ha destacado en su intervención que León estuvo en el origen de Europa, para añadir que los leoneses son parte del presente y con los jóvenes la ciudad escribirá "las hojas más importantes del futuro del continente", ha recalcado.

Diez también se ha referido a los fondos europeos que han permitido transformar y modernizar la ciudad de León y ha puesto como ejemplos la recuperación del patrimonio y restauración de la Muralla, nuevos equipamientos para los barrios de la ciudad, adecuación del transporte público, atención social y mejora de servicios públicos. "Hoy nadie podría concebir nuestra ciudad y su avance sin subrayar la gestión que hemos realizado de los fondos europeos", ha destacado.

La Era del Moro también ha acogido hoy la IX Miniferia Europa, en la que participan el Centro de Información Juvenil León Joven, Europe Direct León, Eurodesk, Aegee, la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), EOI León, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León (Ildefe), Equipo Europa y Auryn para dar a conocer sus programas europeos.

'EUROPA A PIE DE CALLE' Y BILLETES DE CERO EUROS

El Día de Europa se conmemora el 9 de mayo para celebrar la paz y la unidad en el contexto europeo. Dentro de los actos conmemorativos organizados por el Ayuntamiento de León mañana tendrá lugar la jornada de información 'Europa a pie de calle', de 11.00 a 13.00 horas, junto al Ayuntamiento de Ordoño II. Esta iniciativa está organizada por León Joven y Eurodesk, de la Concejalía de Juventud, y el centro Europe Direct de la Universidad de León.

Se repartirán billetes de cero euros con la imagen de la Catedral de León y de la reina Urraca I entre los jóvenes del municipio, así como material promocional europeo. Estos billetes euro 0, fabricados en papel moneda, cuentan con permiso del Banco Central Europeo e incluyen medidas de seguridad reales (marca de agua, hilo de cobre, holograma), son de color morado y retratan monumentos o atracciones turísticas de León. Se trata de la primera vez que se emite un billete euro 0 en la ciudad leonesa.