'León en clave romántica' se celebrará los días 4, 5 y 6 de noviembre con tres conciertos y charlas en Conde Luna

Presentación de las jornada 'León en clave romántica'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León acoge los días 4, 5 y 6 de noviembre las jornadas 'León en clave romántica' con tres días de conciertos y charlas para todos los públicos que se van a desarrollar en el Palacio del Conde Luna.

Música, arte e historia se darán cita en esta propuesta organizada y coordinada por la pianista, editora y doctora en musicología Raquel del Val Serrano y que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de León.

Todas las propuestas serán a las 19.30 horas, según ha informado el Consistorio en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que ha subrayado que el objetivo del evento es acercar al público genera el florecimiento cultural que experimentó León entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Este fue un periodo en el que la música sinfónica y de cámara se consolidó como motor de modernización social gracias a espacios emblemáticos como los teatros Principal y Alfageme, y a la posterior fundación de la Sociedad Filarmónica de León, ha recordado el Ayuntamiento.

La programación comenzará el miércoles 4 de noviembre con la inauguración del ciclo a cargo de Raquel del Val Serrano con el concierto comentado 'La época dorada de los conciertos en León. Los Teatros y la Sociedad Filarmónica'.

Al día siguiente, jueves 5 de noviembre, la pianista y divulgadora de Radio Clásica (RNE) Irene de Juan Bernabéu ofrecerá el concierto comentado 'Un verso suelto: la idea de lo poético en la música para piano del Romanticismo'.

El viernes 6 de noviembre será la última jornada que correrá a cargo de los pianistas Federico Zamarriego Prieto y Andrea Centeno González con el concierto comentado 'Tribuna de Jóvenes intérpretes sobre el Romanticismo'.

Las jornadas están abiertas al público general, estudiantes de música, docentes y cualquier persona interesada en descubrir las raíces artísticas e identitarias de la ciudad.