La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, en el Consistorio de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Igualdad, se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un completo programa de actividades que incluye talleres para mujeres, una campaña de sensibilización en los centros escolares, presentaciones de libros, conferencias, proyecciones y la puesta en escena de dos obras teatrales.

El Ayuntamiento de León participará también en el acto institucional en repulsa de la violencia de género y en la manifestación convocada por la Plataforma contra la Violencia Machista en León, que se celebrarán el 25 de noviembre.

El programa se desarrollará bajo el lema 'León rompe la violencia en red. Identifica las señales', con el que se hace un especial esfuerzo por erradicar la violencia de género desde su origen y se incide en las propuestas destinadas a concienciar sobre esta problemática a los más jóvenes.

Así lo ha explicado la concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, que ha precisado que este año se repite la instalación de Puntos Violeta por la Igualdad en los centros educativos de la ciudad con actividades dirigidas a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (FP), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Del mismo modo, se pondrá en escena la obra teatral 'Dónde estás Lucía' de Mármone Producciones en el Teatro San Francisco, una producción que aborda la violencia de género en la adolescencia, el acoso escolar y las redes sociales que se ha programado para el 23 de noviembre. Habrá dos pases, uno para centros escolares a las 11.00 horas y otro a las 20.00 horas para todos los públicos con entrada libre hasta completar aforo.

COMPETENCIAS PERSONALES Y EMPODERAMIENTO

Como años anteriores, la Concejalía de Igualdad ha impulsado también el Proyecto de Competencias Personales y Empoderamiento con cuatro talleres para mujeres con el objetivo de mejorar su salud y fomentar su empoderamiento. Comenzaron el pasado 23 de octubre y se prologarán hasta el 30 de noviembre.

Los días 23 y 24 habrá dos pases de la obra 'Teatro de objetos y cantar' en el Palacio del Conde Luna, una propuesta que quiere dar visibilidad a historias pequeñas y cotidianas y que aborda el tema de la violencia de género mediante la emoción como primer paso para la reflexión y la prevención. Ambos pases serán a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

También el día 24 se proyectará en el Albéitar de la Universidad de León (ULE) el documental 'Tratadas de malas maneras', que aborda la realidad de mujeres que han vivido situaciones de trata, explotación sexual y otras formas de violencia. La actividad está organizada por la Asociación In Género en colaboración con el Ayuntamiento de León y comenzará a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

ACTO INSTITUCIONAL Y MANIFESTACIÓN

El 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de León se sumará al acto institucional conjunto en el que participan también la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y la ULE. Además, el Consistorio participará en la manifestación que tendrá lugar por la tarde, a las 19.00 horas, organizada por la Plataforma contra la Violencia Machista de León bajo el lema 'Rompiendo silencios, eliminando violencias'.

La manifestación saldrá de la plaza de Guzmán y pasará por Ordoño II, plaza Santo Domingo, avenida Independencia, calle Arco de Ánimas y finalizará en la plaza de San Marcelo, donde será la lectura del manifiesto.

PRESENTACIONES

Dentro de la programación figuran también tres presentaciones de libros. El 27 de noviembre será el turno de 'Nyctala y las galeanas', de la catedrática de Biología y Geología en Enseñanza Secundaria Concha López Llamas, una propuesta organizada por la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán en colaboración con el Ayuntamiento de León que se realizará a las 19.00 horas en el Palacio del Conde Luna con entrada libre hasta completar aforo.

Al día siguiente, 28 de noviembre, se presentarán los títulos 'Fuego amigo. ¿Nuevos discursos en favor del feminismo?', de la filósofa Luisa Posada Kubissa y 'Grandes filósofas españolas que cambiaron nuestra historia', de la Asociación Filósofas en la Historia. La actividad, organizada por la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán con la colaboración del Ayuntamiento de León, se celebrará en el Palacio del Conde Luna a partir de las 10.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La programación del Ayuntamiento de León con motivo del 25N concluirá el 3 de diciembre con la conferencia 'Igualdad, cuidados y otras formas de ser hombre', que correrá a cargo de Ritxar Bacete, antropólogo, trabajador social y consultor especialista en masculinidades, género y políticas de igualdad. Abordará la igualdad como una oportunidad también para los hombres en el Palacio del Conde Luna a partir de las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.