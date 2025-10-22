León contará con dos líneas de autobús especiales, ampliación de horarios y refuerzo policial para Todos los Santos

El concejal de Régimen Interior y presidente de Serfunle, Vicente Canuria (centro), en la presentación del operativo especial diseñado para la celebración de Todos los Santos. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha establecido un operativo especial en materia de movilidad y seguridad de cara a la festividad de Todos los Santos con la implentación de dos líneas de autobuses, ampliación de horarios del cementerio, aumento de plazas de aparcamiento y un refuerzo de presencia policial.

Los días centrales de este operativo son el 31 de octubre y el 1 noviembre y englobará un aumento de personal y tareas de limpieza y administrativas en el cementerio de León, un refuerzo del servicio de transporte urbano para unir el camposanto y la capital y un mayor despliegue policial para controlar el tráfico y los accesos al cementerio.

Así lo ha explicado este miércoles el concejal de Régimen Interior y presidente de Serfunle, Vicente Canuria, que ha detallado que el objetivo del Ayuntamiento de León es que tanto la jornada del 1 de noviembre como los días anteriores y posteriores transcurran con "absoluta normalidad".

En la presentación del operativo Canuria ha estado acompañado del intendente jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Llorente Pellitero y del gerente de Serfunle, Fernando Salguero, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El cementerio de León afrontará la gran afluencia de visitantes con un refuerzo en todos sus servicios y un aumento de personal desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Además, ampliará su horario, adelantado su apertura una hora y estará abierto desde las 9.00 hasta las 18.30 horas y se celebrarán misas el 1 de noviembre a las 12.00 y a las 17.00 horas y el 2 de noviembre a las 17.00 horas.

ACCESOS AL CEMENTERIO.

En cuanto a los accesos al recinto, se han habilitado seis para evitar aglomeraciones: entrada principal, patio de San Juan (acceso condicionado), San Marcos, patio de Santiago, San José y San Francisco. El aforo se ha establecido en 9.654 personas y, además, se ha habilitado una zona de aparcamiento de vehículos dentro de las instalaciones del cementerio.

La Agrupación Municipal de Protección Civil se sumará al operativo el día 1 de noviembre desde las 9.30 horas hasta las 14.00 horas con vehículos especiales y voluntarios desplegados por el recinto contribuyendo a la seguridad, control y movilidad en el camposanto y sus accesos.

Además, durante los días de mayor afluencia se instalará un Punto de Atención a Primeros Auxilios gestionado por Cruz Roja Española para atender cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse en el recinto.

REFUERZO POLICIAL.

La Policía Local del Ayuntamiento de León pondrá en marcha un dispositivo especial ante el elevado número de desplazamientos tanto de personas y vehículos con el objetivo de garantizar la correcta ordenación de los diferentes itinerarios con destino y regreso al camposanto de la capital leonesa. También pretende facilitar el trabajo ordinario de los servicios funerarios y evitar incidentes en el interior del recinto, ha detallado Llorente Pellitero.

Por ello, el 31 de octubre y el 1 de noviembre los accesos al cementerio y el interior del recinto estarán vigilados por las patrullas de la Policía Local, que desplegará en la zona del cementerio un dispositivo especial de alrededor de 130 agentes.

Del mismo modo, los días 27, 28, 29 y 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre las patrullas de servicio ordinario vigilarán los accesos al cementerio y las visitas al interior del recinto. Durante todos estos días el despliegue policial será cercano a los 200 agentes.

ESTACIONAMIENTO.

En la avenida San Froilán no se podrá aparcar, pero se habilitará una zona de estacionamiento en el aparcamiento sur del cementerio con 595 plazas. Si este se llenara, se establecerán como aparcamientos alternativos los ubicados en las instalaciones del centro comercial de la avenida La Lastra con capacidad para más de 200 coches y el de las instalaciones deportivas de Puente Castro, de casi 400 plazas.

En lo que respecta a los autobuses, el operativo de Todos los Santos establecerá dos servicios especiales para los días 29, 30 y 31 de octubre, así como para el 1 y 2 de noviembre. Una de estas líneas de autobús unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio, mientras que la otra enlazará la glorieta Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete para estas líneas especiales será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos.

ITINERARIO DESDE JUAN DE AUSTRIA.

En cuanto al itinerario que une la plaza Juan de Austria con el cementerio estará operativo los días 29 y 30 de octubre desde las 16.15 horas y el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las 10.00 horas. En todo caso estos servicios estarán en funcionamiento hasta la hora de cierre del cementerio.

Los días 29, 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproximadamente. El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10.00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.

RECORRIDO DESDE CARLOS PINILLA.

En cuanto al itinerario que une la glorieta de Carlos Pinilla con el cementerio, estará operativo los días 29 y 30 de octubre desde las 15.45 horas y el 31 de octubre y el 2 de noviembre, desde las 10.30 horas. En todo caso estos servicios estarán en funcionamiento hasta la hora de cierre del cementerio.

Los días 29, 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre la frecuencia será de 60 minutos aproximadamente. El 1 de noviembre esta línea comenzará a funcionar a las 10.00 horas hasta el cierre del cementerio con una frecuencia de 30 minutos.