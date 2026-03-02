León, epicentro de lírica nacional en el Día Mundial de la Poesía con el recital Luis Alberto de Cuenca el 21 de marzo

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (segunda por la derecha), con el vicepresidente de la Fundación MonteLeón, Ángel Valencia López (a su derecha) y los coordinadores del recital, Lidia Fos y Óscar García. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La ciudad de León se convertirá el próximo 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en el epicentro de la lírica nacional con el recital poético de Luis Alberto de Cuenca y Daniel Migueláñez, organizado por la Fundación MonteLeón con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha recibido este lunes al vicepresidente de la Fundación, Ángel Valencia López, y a los coordinadores del evento, Lidia Fos y Óscar García, para presentar este recital poético que se celebrará el 21 de marzo en el Palacio del Conde Luna a las 12.30 horas.

Luis Alberto de Cuenca es una de las figuras más determinantes de la literatura española contemporánea. Destacado poeta, filólogo, traductor y ensayista, De Cuenca es una de las voces más influyentes en la literatura y la cultura española actual.

Su trayectoria viene avalada por los más altos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Quien fuera director de la Biblioteca Nacional de España destaca por una poética que combina la erudición con un diálogo constante entre la cultura clásica y el universo pop.

Esta versatilidad le ha llevado a ser el autor del poema 'El desayuno' y un exitoso letrista para figuras del rock como la Orquesta Mondragón o Loquillo, con quien colaboró en el álbum 'Su nombre era el de todas las mujeres', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

CADA VERSO "COBRARÁ VIDA"

El recital de Luis Alberto de Cuenca León será un recorrido por su universo lírico desde sus inicios hasta sus creaciones más recientes. La propuesta no será una lectura convencional, sino una experiencia inmersiva donde cada verso "cobrará vida" gracias a la colaboración del reconocido actor, escritor y poeta Daniel Migueláñez.

Migueláñez actuará como anfitrión y guía y aportará su perspicacia y sensibilidad escénica para conectar al público con la esencia "más pura" de la literatura. La iniciativa cuenta, además, con el patrocinio de Bodegas Montegrande y el Restaurante Giganto.