León exhibe en la sede de la FAO en Roma el calendario agrícola de la Basílica de San Isidoro

El alcalde de León, José Antonio Diez y la reina Letizia frente al calendario agrícola de la Basílica de San Isidoro que se exhibe en FAO MuNe. - CASA DE S.M. EL REY

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elegido el calendario agrícola del Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro de León para formar parte del nuevo Museo y Red de la Alimentación y la Agricultura (FAO MuNe) en Roma.

De esta forma, la capital leonesa es un "referente" internacional del sector primario desde este jueves, al inaugurarse dicho espacio museístico con la presencia de mandatarios de todo el mundo, entre ellos el Papa León XVI y la reina Letizia Ortiz.

A la apertura del Museo han asistido el alcalde de León, José Antonio Diez; el abad de San Isidoro, Don Luis García y la directora del Museo de San Isidoro de León, Raquel Jaén. Todos ellos han participado en los actos organizados por la FAO con motivo del Día Mundial de la Alimentación en el que la Organización cumple 80 años.

La recreación del calendario isidoriano puede contemplarse ahora en la sede de la FAO en Roma, una obra de la restauradora leonesa María del Carmen Paz, a la que acompaña un código QR que lleva directamente a los visitantes a la capital leonesa invitándoles a descubrir el patrimonio y la historia de la ciudad desde el corazón de la conocida como 'Capilla Sixtina del Arte Románico', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

"Nuestra calidad de vida hoy es fruto directo de nuestros antepasados, que nos enseñaron a cuidar la tierra y a mantenerla", asegura el alcalde de León en el vídeo elaborado para el FAO MuNe en el que, además, destaca el patrimonio histórico y artístico "inigualables" de la ciudad.

El plenario de la FAO ha acogido una conferencia en la que ha participado el Papa León XIV, que ha hecho un llamamiento al esfuerzo conjunto de la sociedad para erradicar el hambre, objetivo principal de la FAO que potencia cada año el 16 de octubre para poner el foco sobre ello en todo el mundo.

Posteriormente la reina de España, embajadora de buena voluntad de la FAO, ha visitado el nuevo museo y ha charlado con el alcalde de León y el abad de San Isidoro. Los representantes leoneses le han transmitido el "orgullo" que supone para la ciudad de León el hecho de representar a España en una organización como la FAO uniendo dos aspectos "esenciales" para la tierra leonesa: la historia y la agricultura.

EL MUSEO.

El FAO MuNe es ya un punto de encuentro para estudiantes, familias y visitantes internacionales, tanto de forma presencial como en línea. El Museo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, muestra la importancia de los sistemas agroalimentarios globales, las tradiciones culinarias, los avances científicos e innovadores y el papel de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas en la construcción de un futuro alimentario sostenible mediante mejoras en producción, nutrición o medio ambiente.

Este espacio pretende reflejar el compromiso continuo de la Organización con la creación de un futuro alimentario sostenible. Para abordar ese futuro, la FAO no pierde de vista el pasado, que está materializado en su nuevo museo a través del calendario agrícola de San Isidoro.

Dicho calendario agrícola data del siglo XI, momento en el que, por mandato del rey Fernando I y Sancha, la Basílica de San Isidoro pasó a contar con el Panteón de los Reyes de León como cementerio real. En él que se enterró a once reyes, doce reinas, diez infantes, nueve condes y diferentes nobles.

La "joya" de San Isidoro son los frescos de sus paredes, que se encuentran "en perfecto estado" de conservación. En ellos hay varios símbolos religiosos y también está representado un calendario agrícola medieval conformado por los doce meses y la tarea propia del campo en cada uno de ellos.