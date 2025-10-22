León se postula para acoger el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de Las Angustias en 2027

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha) y el abad de la Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Abilio Guerrero (a su izquierda), junto a otros integrantes de la Cofradía en el Ayuntamiento de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León ha presentado su candidatura para ser la sede de celebración del XIII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de Las Angustias en 2027, coincidiendo con el 450 aniversario de la Cofradía leonesa, la más antigua de la ciudad, que se celebrará en 2028.

A lo largo de los días 24 y 26 de octubre se celebrará en Ayamonte (Huelva) el XI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de Las Angustias, un evento al que acudirá el alcalde de León, José Antonio Diez, en señal de apoyo y promoción de la ciudad.

En concreto, el sábado día 25 se presentarán las candidaturas para el XIII Congreso y José Antonio Diez ha mostrado su agradecimiento por la invitación para representar a León en el evento. Según ha explicado, esta candidatura supondrá una "importante oportunidad" de promoción turística y cultural, reforzando el papel de León como referente nacional de la Semana Santa y atrayendo a miles de visitantes.

Además, ha destacado la localización "tan privilegiada" de León para acoger esta cita, al ser un punto cercano para numerosas cofradías que se encuentran cerca de la ciudad como las leonesas de La Bañeza, Cacabelos o Ponferrada o las de Zamora, Valladolid, Santander, A Coruña o El Ferrol.

Tanto Diez como el abad de la Cofradía, Abilio Guerrero, han subrayado que la Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León es una de las cofradías más longevas de España, con más de 450 años de historia, un hecho que refuerza la idoneidad de que León sea la ciudad seleccionada para celebrar el XIII Congreso Nacional.