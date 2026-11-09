León se promociona como enclave para "saborear una forma de vivir"

El alcalde de León, José Antonio Diez, en la presentación de la campaña de turismo gastronómico 'Sabe a León'. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha presentado este lunes la nueva campaña de turismo gastronómico 'Sabe a León', en la que se proyecta el mensaje de que la ciudad es un enclave idóneo para "saborear una forma de vivir" a través de soportes audiovisuales y gráficos que comenzarán a exhibirse de forma inmediata.

Así lo ha expresado el alcalde de León, José Antonio Diez, en la presentación de esta propuesta que nace con el objetivo de posicionar la ciudad como un referente de turismo gastronómico en los ámbitos nacional e internacional mediante la puesta en valor de su cocina, pero también de todo el ecosistema cultural, social y emocional que la rodea.

La presentación ha tenido lugar en el Palacio del Conde Luna y ha contado con la presencia de representantes de la esfera empresarial leonesa, de la Asociación de Hostelería de León y de diferentes agencias de viajes.

La nueva campaña, diseñada por la Central del Marketing, ha sido desarrollada por la Concejalía de Turismo en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, un proyecto que se está llevando a cabo en la capital leonesa con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

'Sabe a León' es el eslogan de esta estrategia publicitaria con la que la capital leonesa apoyará el trabajo de promoción que lleva a cabo en ferias, workshops y encuentros sectoriales, así como en la promoción mediática de la ciudad.

AUTENTICIDAD

"Hemos construido una propuesta que inspira, atrae visitantes y genera orgullo de pertenencia; una propuesta que transforma la gastronomía en un motor de promoción turística y desarrollo local", ha explicado Diez, que ha precisado que se persigue conectar con nuevos públicos, potenciar la notoriedad del destino y transmitir aquello que hace de León una experiencia "imposible de replicar": su autenticidad.

"A León no solo se viene a comer, se viene a saborear una forma de vivir", ha subrayado Diez, que ha incidido en las mejoras que ha experimentado la ciudad en los últimos años para poder ofrecer una experiencia turística completa centrada en el patrimonio, la historia, el arte y la alimentación.

PERCEPCIÓN, SATISFACCIÓN E INTERESES

En este contexto, se ha remitido al estudio sobre el sector turístico elaborado la Universidad de León (ULE), según el cual nueve de cada diez encuestados volverían a León y recomendarían la experiencia. León aprueba como destino turístico con nota que superan el seis sobre siete en la conservación del patrimonio (6,06), la calidad gastronómica (6,34), el cuidado y la limpieza (6,21), la relación calidad-precio (6,09) o la seguridad ciudadana (6,42).

Además, el 93 por ciento de las personas recomendaría la ciudad como destino y el 83 por ciento considera alta o muy alta la probabilidad de repetir. Este informe de motivaciones del turista que refleja que el 94,3 por ciento de las personas que visitan León tiene un interés elevado o muy elevado por conocer y degustar la gastronomía.

En los primeros nueve meses del año León ha superado los 318.000 visitantes con un récord de turistas extranjeros en agosto (más de 16.000) y también ha incrementado las pernoctaciones, que superan las 526.000.