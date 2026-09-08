León reunirá a 600 atletas en la primera edición de 'Nexo Hybrid' el 19 de septiembre

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (segundo por la izquierda), en la presentación de la primera edición de 'Nexo Hybrid'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

León acogerá el próximo día 19 de septiembre la primera edición de 'Nexo Hybrid', una competición que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y que reunirá a 600 atletas de esta práctica deportiva que combina la carrera a pie con ejercicios de fuerza y resistencia.

De esta forma, el Consistorio apuesta por el deporte y el fomento de la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables mediante esta nueva propuesta que ha sido presentada este martes por el concejal de Deportes, Vicente Canuria, acompañado por los organizadores del evento, Fran Leal y Borja Vilanova, y por Francisco González Pérez, en representación de Caja Rural.

Vicente Canuria ha destacado el impulso del Ayuntamiento de León a todo tipo de competiciones para que la ciudad se convierta en un "referente" en la práctica deportiva. Estos eventos, ha precisado, atraen a cientos de personas y ayudan a dinamizar la economía local, ya que tienen un importante impacto social, cultural y económico en la ciudad.

En este caso, los organizadores estiman que a los 600 atletas que estarán en la ciudad para participar en la 'Nexo Hybrid' habrá que sumar otras 1.000 personas que los acompañarán como público, el 85 por ciento de los cuales de fuera de la ciudad.

'Nexo Hybrid' nace de la mano de los organizadores de la competición de CrossFit más grande del mundo que se celebra cada año en León, la February Challenge, y arranca con diferentes categorías tanto femeninas como masculinas y mixtas, individuales, por parejas y por equipos, entre las que se repartirán más de 7.000 euros en premios.

La competición comenzará el sábado día 19 de septiembre a las 9.00 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. La apertura de puertas está programada para las 8.00 horas y las inscripciones tanto para participar como para asistir como público están disponibles a través de la página web de Cricle21.