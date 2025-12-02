León, Salamanca y Sanabria se suman a zonas de Ávila, Segovia y Burgos en los avisos amarillos por nevadas este martes

Avisos por nevadas en Castilla y León en la tarde de este martes. - AEMET

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comarca zamorana de Sanabria, el sistema central en Salamanca y la zona de la cordillera cantábrica en León, además de zonas de montaña de las provincias de Ávila, Segovia y Burgos están este martes en aviso amarillo en riesgo por nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas, según han informado a Europa Press fuentes del la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se trata de la cordillera cantábrica en León, la comarca de Sanabria, en Zamora; Ávila y Segovia en el Sistema Central y en Burgos (Ibérica de Burgos).

En el caso de la cordillera cantábrica de León y en Sanabria el aviso estará activo a partir de las 16.00 horas y hasta las 22.00, mientras que en la montaña salmantina se activa a las 18.00 horas hasta la medianoche.

En las provincias de Ávila y Segovia los avisos comienzan una hora más tarde y continuarán hasta entrada la madrugada de este miércoles, las 3.00 y las 4.00 horas, respectivamente.

La Aemet precisa que las acumulaciones de nieve pueden llegar hasta 5 centímetros a partir de los entre 1.000 y 1.200 metros de altitud.

Las precipitaciones serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a una cota en torno a los 1.000-1.200 metros y en las del sureste a partir de 1.500-1.700 metros y serán probables los acumulados significativos en zonas del Sistema Central y de la Ibérica norte, que también podrían afectar localmente a áreas aledañas.