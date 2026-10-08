León se suma a la marea rosa con la XII Carrera de la Mujer contra el Cáncer de Mama el 25 de octubre

Presentación de la XII Carrera de la Mujer contra el Cáncer de Mama en el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una marea rosa contra el cáncer de mama volverá a inundar la ciudad de León el próximo domingo 25 de octubre con la celebración de la XII Carrera de la Mujer Almom-Drasanvi.

Esta cita solidaria y deportiva ha sido presentada este jueves por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, acompañada por la presidenta de Almom, Noelia Valdueza Iglesias; la madrina de la presente edición del evento, la influencer leonesa Pilar Ibáñez (@piibre); el director de Ibioleón, Fernando Escalante, y la representante de Drasanvi Nuria Martínez.

Mercedes Escudero, ha animado a todos los leoneses y leonesas a salir a la calle el 25 de octubre y apoyar la lucha contra el cáncer de mama. La prueba saldrá a las 11.00 horas del paseo del Parque y estará abierta a la ciudadanía con un máximo de 6.000 dorsales solidarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las inscripciones tienen un precio de diez euros e incluyen camiseta conmemorativa, dorsal y seguro, mientras que el coste será de dos euros para menores de cero a cinco años --en este caso únicamente se cubre el seguro obligatorio--.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 21 de octubre o hasta el fin de los dorsales y se pueden realizar a través de la web oficial del evento, www.carreradelamujerleon.com, así como de forma presencial en la sede de Almon, Espacio Drasanvi en el Corte Inglés, El Corte Inglés, Merkabio y Concesionario Suzuki y LaSerna 4x4.

La recaudación, una vez sufragados los gastos de organización, se destinará en un 70 por ciento a la investigación oncológica a través del Instituto de Investigación Biomédica de León (Ibioleon) y del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC), mientras que el 30 por ciento restante será destinado a los programas que realiza Almon en León como fisioterapia para linfedema o atención psicológica a pacientes y familiares.