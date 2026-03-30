León vive mañana un día de 'clemencia y misericordia' con el Perdón, La Soledad y el Vía Crucis Cantado

LEÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa vivirá mañana Martes Santo un día de 'clemencia y misericordia' con la celebración de las procesiones de 'El Perdón', 'El dolor de Nuestra Madre' y el tradicional Vía Crucis Cantado leonés.

La procesión del Perdón, una de las más populares en la capital leonesa, hará efectivo este año, y en el mismo lugar en el que antaño los reyes leoneses dictaban sentencias de apelación, el perdón de una presa que ha sido indultada por el Consejo de Ministros

A las 19 horas partirá del patio del Convento de Santa Cruz este desfile con los pasos 'La condena de Cristo', 'Cristo de la Esperanza', 'Santo Cristo del Perdón' y 'Madre de la Paz'.

Este desfile se dirigirá hasta la Catedral, donde se celebra el acto de perdón ante el pórtico de la seo leonesa, con la colaboración del Orfeón Leonés. Será el abad quien proclamará a los cuatro vientos y ante la imagen del Cristo del Perdón la solicitud de perdón para un reo.

Seguidamente, el desfile se reanuda por Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor, Plegaria, donde se hará la ofrenda al Santo Cristo de la Capilla, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, Plaza San Marcelo.

A las 20.00 horas será el turno de la Procesión del 'Dolor de Nuestra Madre', con los pasos 'Nuestra Señora de las Lágrimas', 'San Juan' 'Virgen de las Angustias' y 'Virgen de la Soledad', que partirá de la iglesia de Santa Nonia alumbrada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y La Soledad, fundada en 1578 en el convento de Santo Domingo el Real.

El desfile discurrirá por Santa Nonia, Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Santa Nonia, Arquitecto Torbado, plaza de las Cortes Leonesas, Fuero, Burgo Nuevo, Independencia, Legión VII, San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las Concepciones, San Francisco, Jardín de San Francisco, Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y regreso al punto de partida.

La jornada concluye con el tradicional Calvario o Vía Crucis Leonés Cantado que se celebra en el interior del Convento de San Francisco en el que los hermanos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiación y el Silencio realizan las 14 estaciones ante las cruces penitenciales.

El Vía Crucis concluye con los cantos propios del Martes Santo durante el besapié al Santo Cristo de la Expiración.