La leonesa María Martín-Granizo representará a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno en modalidad esquí alpino

Deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La leonesa María Martín-Granizo ha sido seleccionada entre los deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, concretamente en la modalidad de esquí alpino.

Así lo ha anunciado el Comité Paralímpico Español este martes a través de un mensaje en el que ha detallado que la leonesa estará acompañada por Javier Marcos y Audrey Pascual en la modalidad de esquí alpino.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su enhorabuena a la deportista leonesa a través de un mensaje en la red social 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

"Muy orgullosos de que representes a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Orgullo de León, de Castilla y León y de todo el país. Muchísima suerte a toda la selección y, sobre todo, ¡disfrutadlo a lo grande!", ha expresado el líder autonómico.